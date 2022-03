Serafico di Assisi, visita del Questore: “In questo luogo umanità, cura e premura” (foto)

Visita istituzionale il 30 marzo del Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai all’Istituto Serafico di Assisi che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza sociosanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Il Questore Bellassai – accompagnato dalla Dirigente del Commissariato di Assisi, Francesca Di Luca – ha incontrato la presidente dell’Istituto, Francesca Di Maolo e ha visitato anche l’Istituto per confermare la particolare attenzione e la vicinanza della Polizia di Stato a coloro che sono più fragili e indifesi. (Continua dopo la foto)





L’Istituto per sordomuti e ciechi di Assisi fu fondato nel 1871 da San Ludovico da Casoria e nel 2021 ha celebrato il suo 150esimo anniversario di fondazione con la partecipazione della Banda Musicale della Polizia di Stato che ha voluto così suggellare la cooperazione tra le due Istituzioni. “Ringrazio la Presidente Di Maolo – rileva il Questore Bellassai – per avermi accolto con tanto entusiasmo presso l’Istituto Serafico di Assisi che è luogo nel quale si respira tanta umanità, premura e cura per l’altro. Tenevo particolarmente a questo incontro per esprimere la mia vicinanza e la piena cooperazione della Polizia di Stato nel fare quanto è nelle nostre possibilità per essere vicini ai piccoli ospiti che al Serafico di Assisi trovano una ragione di speranza insieme alle loro famiglie. Un modello di eccellenza italiana e internazionale nella riabilitazione che ci troverà sempre validi alleati di quanti si prendono cura dei bambini e dei ragazzi che, con la loro disabilità, ci insegnano, tra l’altro, a non arrenderci mai”.

