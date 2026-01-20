Sicurezza, stretta sui controlli: chiuso locale dell’assisano

Immediata sospensione per la discoteca e il bar in un locale dell’assisano in cui sono state riscontrate delle carenze per mancanza di certificati e attività che garantiscono le condizioni di sicurezza. Lo si legge in una ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Assisi lo scorso 13 gennaio che impone lo stop “fino a nuova verifica con esito positivo delle condizioni di sicurezza da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”.

A farne le spese un locale dell’assisano – il cui titolare può fare un ricorso al Tar entro sessanta giorni – che, controllato a novembre del 2025, era stato autorizzato a continuare l’attività fino al 12 gennaio 2026, previo nuovo controllo. Che non è andato però benissimo: “La Commissione – si legge nell’ordinanza – esaminata la documentazione presentata ritiene il locale non idoneo per quanto riguarda i documenti e attività sotto elencati: Certificato rilasciato da manutentore autorizzato per manutenzione controllo e verifica dell’impianto idrico; Modificare dichiarazione di conformità impianti con la conclusione che gli stessi sono conformi alla normativa corrente; Dichiarazione che i certificati di reazione al fuoco presentati sono relativi al materiale presente nel locale (pavimento, poltrone e tendaggi); Rifare la segnaletica a terra di emergenza sulle uscite lato parcheggio; Installare maniglia interna bagno per persone diversamente abili; Pulire gli aspiratori dei bagni; Certificazione relativa alle caratteristiche del materiale costituente il contro soffitto conforme a quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi. Pertanto – conclude la nota – la Commissione ritiene il locale non conforme per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo, per mancanza di certificati e attività che garantiscono le condizioni di sicurezza”. E per questo è scattato lo stop.

Foto di Tim Mossholder | via Unsplash

