“Inserire Assisi nella Zes”: i civici di centrodestra presentano una mozione urgente

Assisi al Centro e la lista Eolo Cicogna Sindaco presentano una mozione urgente, depositata in Consiglio comunale e in discussione nella seduta del 22 gennaio, per chiedere l’immediata attivazione di un dialogo con la Regione Umbria finalizzato all’inserimento del Comune di Assisi nella Zona Economica Speciale (ZES). La mozione è firmata dai consiglieri Ivano Bocchini (capogruppo di Assisi al Centro), Eolo Cicogna (capogruppo Eolo Cicogna Sindaco) e Giancarlo Cavallucci (Eolo Cicogna Sindaco).

L’obiettivo è evitare che Assisi perda un’opportunità storica legata alle agevolazioni previste dalla ZES, in un momento in cui la Regione Umbria, insieme alle Marche, è stata inclusa nella ZES Unica attraverso la Legge 171/2025 che ha esteso la misura alle due regioni in transizione individuate dall’ordinamento europeo.

Per Assisi, l’inserimento nella ZES significherebbe vantaggi concreti per il tessuto economico locale: possibilità di usufruire di crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e interventi su immobili produttivi, procedure autorizzative più snelle e tempi amministrativi accelerati, oltre a strumenti di incentivo all’occupazione laddove previsti. Un pacchetto che può rappresentare un volano di rigenerazione delle aree produttive e di attrazione di nuovi insediamenti.

“Bisogna evidenziare – spiegano i tre consiglieri – anche la disparità di trattamento che oggi penalizza Assisi: un’impresa che opera nel territorio comunale non può accedere alle agevolazioni fiscali legate agli investimenti, mentre può farlo un’azienda dello stesso settore collocata in un Comune già inserito nella ZES, come Bastia Umbra. Una differenza che crea svantaggio competitivo e rischia di indebolire ulteriormente il tessuto economico locale. La nostra è una proposta concreta e di buon senso, che dovrebbe unire e non dividere. Vedremo se la maggioranza saprà mettere da parte la politica sterile e non costruttiva e cogliere questa occasione nell’interesse della città”.

