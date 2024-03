Siringhe e spazzatura nel sottopasso, i cittadini chiedono pulizia e controlli

Succede nella zona delle ex fonderie Tacconi, e non è il primo caso

Ancora siringhe e spazzatura a Santa Maria degli Angeli. Stavolta la zona è quella del sottopasso ferroviario vicino alle ex fonderie Tacconi, dove oltre a bottiglie di birra, spuntano anche delle siringhe. E per questo i cittadini chiedono controlli e pulizie.

Poche settimane fa un precedente analogo, quando nel parco di via Raffaello, dove il 13 febbraio alcuni genitori hanno trovato due siringhe sporche di sangue in una zona dove giocano anche i bambini. Erano state allertate le forze dell’ordine, i carabinieri, che avevano delimitato la zona con il nastro rosso e bianco, non tanto per gli accertamenti del caso, pur in corso, quanto per evitare che i bimbi potessero toccare ‘resti’ pericolosi. “I parchi delle città dovrebbero essere sicuri, accessibili e fruibili – il j’accuse della Lega – Ad Assisi, invece, adulti e bambini si trovano ad avere a che fare con degrado e sporcizia, come dimostra il parco pubblico di via Raffaello a Santa Maria degli Angeli dove diversi cittadini hanno segnalato la presenza di alcune siringhe sporche di sangue”.

Ancora prima, nel 2018, siringhe abbandonate a un metro di distanza dalle abitazioni erano state notate da alcuni residenti di via san Francecuccio de’ Mietitori, zona di Santa Maria degli Angeli (la via separa i comuni di Assisi e Bastia Umbra). Gli stessi abitanti della zona si erano occupati ripulire, segnalandone prima la presenza alle autorità preposte e accertandosi per il corretto smaltimento.

