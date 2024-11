Sorpresa! La Centrale Umbra si imbianca ma è (solo) grandine

Grandinata a sorpresa oggi, venerdì 22 novembre, in alcune zone della ‘Centrale Umbra’. Il maltempo sta imperversando in tutto il territorio umbro con pioggia, vento e, intorno all’ora di pranzo, anche una scarica di chicchi di grandine che hanno imbiancato la Centrale Umbra.

E se Assisi tutto sommato si è salvata, nel ternano il maltempo ha causato numerosi interventi per piante e rami spezzati dalla pioggia e dal vento che si è abbattuta nella notte

Le zone più colpite tra Terni e Narni,

Questa mattina poco dopo le 8:00 un ramo si è spezzato, cadendo su un’auto in sosta proprio di fronte alla sede dell’ ACI in via Cesare Battisti

Al momento ci sono una decina d’interventi in coda.

