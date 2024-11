Natale 2024 a Orvieto, il programma: mercatini, eventi per bambini, Umbria Jazz Winter e tanto altro

La magia del Natale in un’atmosfera unica e autentica. Oltre 60 appuntamenti in 39 giorni per l’ottava edizione di “A Natale regalati Orvieto”, il programma delle iniziative promosso e coordinato dal Comune di Orvieto con la collaborazione di più di 30 enti e associazioni cittadine. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 un ricco programma di iniziative ed eventi per grandi e piccoli dove storia, arte, cultura, enogastronomia e molto altro si intrecciano per confezionare il più bel dono da mettere sotto l’albero: l’esperienza autentica del Natale 2024 a Orvieto. Nel programma oltre 60 appuntamenti coordinati dal Comune in collaborazione con oltre 30 enti e associazioni. Tornano, inoltre, l’Albero di Luce nel Pozzo di San Patrizio, in Piazza Duomo un grande albero di Natale luminoso e la pista di ghiaccio, i Palazzi Magici, i presepi del Quartiere Medievale, il mercatino in Piazza della Repubblica, il Villaggio di Babbo Natale, il saluto al nuovo anno con Umbria Jazz Winter. E ancora musica, teatro, mostre, visite guidate e conferenze.

Lo speciale Natale 2024 in Umbria su Assisi News – Gli eventi natalizi a Perugia, le prime anticipazioni: torna la pista di ghiaccio, ipotesi ruota panoramica in piazza della Repubblica – Gli eventi natalizi ad Assisi, il programma presentato al TTG: videomapping e iniziative nel segno del Cantico delle Creature – Gli eventi natalizi a Gubbio – Luci sul Trasimeno 2024, il programma degli eventi natalizi a Castiglione del Lago

Luci e shopping con i parcheggi gratis

Ad accendere in ogni senso il programma degli gli eventi del Natale 2024 a Orvieto sarà, come ormai di consuetudine negli ultimi cinque anni, il Black Friday, venerdì 29 novembre, con l’accensione delle luminarie natalizie e con un week end di sconti nelle attività commerciali della città che nel centro storico saranno affiancati anche dalla musica nei bar e nei locali per iniziativa di Confcommercio. Da venerdì 29 novembre – e fino al 6 gennaio – tornerà anche il mercatino natalizio in Piazza della Repubblica, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Per gli amanti dei mercatini sabato 7 e domenica 8 dicembre ci sarà anche la possibilità di curiosare tra le bancarelle di quello organizzato dalla Croce Rossa sotto i Portici di Sant’Andrea “Un dono per un dono”, e tra quelle del mercatino dell’artigianato in via della Costituente. Sabato 14 dicembre, invece, la corsa al regalo si sposterà in Piazza Monte Rosa, con l’iniziativa “Natale nel Cuore dello Scalo” organizzata dai commercianti della zona. Dall’8 al 24 dicembre, poi, ci sarà un motivo in più per lo shopping di Natale a Orvieto con i parcheggi gratuiti nel centro storico dalle 16 alle 22.

Tradizioni e novità

Nel programma del Natale a Orvieto 2024 non possono mancare gli appuntamenti della tradizione natalizia come il grande Albero di Natale in Piazza Duomo e l’Albero di luci nel Pozzo di San Patrizio che saranno accesi venerdì 6 dicembre insieme ai Palazzi Magici che quest’anno avranno una novità. Per la prima volta sul Palazzo comunale, sulla chiesa e la torre di Sant’Andrea sarà proiettato un videomapping 3D che farà dialogare arte, tecnologia e architettura e trasformerà Piazza della Repubblica in un’opera d’arte vivente. In Piazza del Popolo, nei giorni di Umbria Jazz Winter dal 28 dicembre 2024 al primo gennaio 2025, la facciata dell’Hotel Reale ospiterà invece proiezioni a tema che faranno della piazza un palcoscenico visivo in cui musica e arte si incontreranno in un abbraccio di note e colori sotto la maestosità del Palazzo del Capitano del Popolo, impreziosito dalla nuova illuminazione architettonica realizzata nei mesi scorsi.

Le Natività di ogni genere trasformeranno invece il quartiere medievale nel “quartiere dei presepi”. Due gli appuntamenti principali: la 35esima edizione del Presepe nel Pozzo della Cava “L’Angelo del Mattino”, dal 23 dicembre al 12 gennaio, e il Presepe vivente nell’Orto di San Giovenale, organizzato dall’associazione PresepeOrvieto, che si terrà il 26 e 28 dicembre e il 6 gennaio. Entrambi fanno parte del Circuito dei Presepi organizzato dal Comitato cittadino dei Quartieri con circa 30 rappresentazioni sparse nelle chiese e nelle case del territorio comunale. Il prologo ci sarà il 21 dicembre a Benano, con l’inaugurazione della mostra “Presepi nel Borgo” e l’incontro “E vidi l’aria colpita da stupore – La Natività nella storia dell’arte/La tradizione dall’origine al nostro salotto”. Sabato 4 gennaio sarà infine il borgo di Sugano a trasformarsi in una piccola Betlemme con la terza edizione del presepe vivente.

Il 29 dicembre in Duomo, poi, la celebrazione per l’apertura del Giubileo 2025.

Le tradizioni del Natale si incroceranno infine con le tradizioni cittadine, sabato 7 dicembre al Museo “Emilio Greco” con l’iniziativa dell’associazione Lea Pacini per i 30 anni del Corteo delle Dame di Orvieto, mentre è ormai tradizione anche la festa della Nuove Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi”, dal 29 novembre al 1 dicembre, “Un secolo di Fumi (-7) – Le storie siamo noi”.

Il Natale dei bambini e delle famiglie

Il Natale è la festa dei bambini e delle famiglie e sono numerosi gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Si comincia il 30 novembre all’Atrio del Palazzo dei Sette con il laboratorio a cura di PresepeOrvieto e Age, “PresepiAmo – Facciamo insieme il nostro presepe”, il 7 dicembre al Piazzale dell’Orologio a Orvieto scalo “Un Natale di luce” a cura della parrocchia e dell’associazione Anteas.

Ai bambini dai 6 ai 10 anni sono dedicate anche le visite guidate teatralizzate organizzate da Sistema Museo alla Torre del Moro (7 dicembre) e al Teatro Mancinelli (13 dicembre). Il 13 e 14 dicembre si potranno invece affidare i desideri al Pozzo di San Patrizio con “Una letterina galleggiante”. Il 20 dicembre al mercatino di Piazza della Repubblica arriverà la “Banda di Babbo Natale” guidata dalla Scuola di musica “A. Casasole” mentre sabato 21 dicembre l’atteso appuntamento con “Il villaggio di Babbo Natale” in Piazza degli Aceri a Ciconia organizzato dall’associazione Ciconia W. Dal 28 al 31 dicembre “UJ4Kids”, la rassegna per i più piccoli inserita all’interno di Umbria Jazz Winter. Chiuderà poi il programma la Befana dei Vigili del Fuoco che scenderà come da consuetudine dalla vetta del Palazzo del Capitano del Popolo il 6 gennaio. Durante le feste natalizie (30 novembre-1 dicembre, 7-8 e 14-15 dicembre, 20 dicembre-6 gennaio) sarà poi attivo l’Orvieto Christmas Tour, il minibus turistico per le vie del centro storico, con speciali audioguide per i bambini.

Il gusto del Natale

L’enogastronomia è uno degli ingredienti del Natale sulla Rupe con la nuova collocazione invernale di “Orvieto città del gusto e dell’arte: verso il 2025”, organizzato in collaborazione tra il consorzio Orvieto Way of life e Coldiretti domenica 1 dicembre. In programma una degustazione di prodotti tipici accompagnata dall’Orvieto Doc al Palazzo del Vino e dei Prodotti della terra, un convegno al Teatro Mancinelli dal titolo “Agricoltura, turismo e cibo buono” e il mercato di Campagna Amica in Piazza Duomo. Nella stessa giornata, per iniziativa dell’A.Ge di Orvieto “Dolce Natale”, un laboratorio di decorazioni di biscotti natalizi e cake design con Rosa Montingelli.

Musica, teatro e danza

Il calendario natalizio si intreccia e si integra inoltre con il ricco programma del Teatro Mancinelli di Orvieto. Oltre agli appuntamenti della stagione di prosa “Protagonisti”, il 12 dicembre con Lodo Guenzi in “Molto rumore per nulla” e il 6 gennaio Massimiliano Gallo in “Amanti”, il palcoscenico del Mancinelli ospiterà tanta musica. Su tutti la 31esima edizione di Umbria Jazz Winter, dal 28 dicembre al 1 gennaio, il 30 novembre l’omaggio dell’Orchestra Vivas Lab a un grande compositore con “We all love Ennio Morricone”, i due appuntamenti con la stagione concertistica del Ridotto “Insieme nel segno della musica” (1 e 7 dicembre), il concerto di Santa Cecilia della Filarmonica “Luigi Mancinelli” (8 dicembre) e quello degli auguri della Scuola comunale di musica il 23 dicembre. Una suggestiva novità saranno i concerti candlelight realizzati ancora dalla Scuola “A. Casasole” in due deliziose piazze del centro storico, piazza Monaldeschi (27 dicembre) e piazza Simoncelli (3 gennaio).

Musica protagonista ancora il 10 dicembre nella Sala consiliare del Comune con “Notte Santa” a cura dell’Unitre Orvieto, il 15 dicembre con “Le note di Natale” del Maestro Riccardo Cambri e gli allievi della Scuola di musica alla Chiesa di San Lodovico e le “Voci di Natale” del Coro della Scuola di musica sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea. Il 19 dicembre il “Piccolo concerto di Natale” nella Sala Unità d’Italia del Comune, il 22 dicembre in Duomo il carol service “La musica incontra la parola” del coro Vox et Jubilum che si esibirà anche il 5 gennaio nella chiesa di San Giovenale. Il 28 dicembre saranno i Cherries on a swing set a prendersi la scena al Museo archeologico nazionale in “Cherry Christmas” in collaborazione con Orvieto Cinema Fest mentre il 21 dicembre la Uisp porterà la danza al Manconelli con “Illumina il Natale”. Tra gli appuntamenti, infine, “Doctor Maricgold’s Prescription”, una lettura teatralizzata del monologo di Dickens al Teatro del Carmine, e “Il mercante di seta nera” al Ridotto del Teatro Mancinelli.

Arte e cultura

Gli amanti dell’arte e della cultura potranno trovare sotto l’albero a Orvieto più di un regalo. Dal 29 novembre al 6 gennaio le mostre permanenti a Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, con le opere di Polidori, Ciaurro, Fritelli, Prencipe, Valentini e Breccia, fino all’8 dicembre al Museo Faina sarà visitabile la mostra “Volsinio Capto”. Dal 3 al 5 dicembre l’auditorium “G.Messina” di Palazzo Coelli e il Palazzo del Capitano del Popolo ospitano la decima edizione di “Orvieto in Philosophia – Decade Kantiana” con la partecipazione del filosofo e teologo Vito Mancuso, il 13 e 14 dicembre al Palazzo del Capitano del Popolo invece il convegno di etruscologia a cura della Fondazione Faina “Gli etruschi nel Mediterraneo. Commerci e relazioni culturali”.

Un regalo da scoprire

Le feste di Natale 2024 a Orvieto saranno inoltre l’occasione per scoprire le bellezze della città grazie alle speciali visite guidate organizzate in vari luoghi. Il 7 dicembre al Museo archeologico nazionale “Gli etruschi di Velza e il suo territorio” e alla Necropoli del Crocefisso del Tufo “Aspettando le feste di Natale” che sarà replicata il 28 dicembre “Aspettando l’anno nuovo” e il 5 gennaio “Aspettando la Befana”. Il 22 dicembre e il 4 gennaio Coop Culture organizzerà una visita guidata al Tempo del Belvedere, la Fortezza Albornoz e il Pozzo di San Patrizio.



Il programma completo del Natale 2024 a Orvieto

“A Natale regalati Orvieto” è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Cassa di Risparmio di Orvieto, Ceprini Costruzioni, Ipc e del Gal Trasimeno Orvietano, Il programma completo e aggiornato è consultabile sul sito www.liveorvieto.com.

Questi i primi eventi pubblicizzati del programma del Natale 2024 a Orvieto sul sito ufficiale dell’iniziativa

29 novembre – 6 gennaio

dalle 10 alle 19- Piazza della Repubblica

Mercatino di Natale

29 novembre – 1 dicembre

Centro storico

Black Friday – Luci, shopping e musica

29 novembre – 1 dicembre

Nuova Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi”

Un secolo di Fumi (-7) – Le storie siamo noi

Festa per i 93 anni della Biblioteca

29 novembre – 6 gennaio

11.30-13 / 14.30-17 – Palazzo Coelli

Nel programma del Natale 2024 a Orvieto mostre permanenti con le opere di Paolo Polidori, Ilario Ciaurro, Gino Fritelli, Umberto Prencipe, Livio Orazio Valentini e Pieraugusto Breccia

29 novembre – 8 dicembre

Dalle 10 alle 17(escluso martedi) – Museo Etrusco “Claudio Faina”

Mostra “Volsinio Capto”

Sabato 30 novembre

10-12.30 /16-19.30 – Atrio Palazzo dei Sette

PresepiAmo – Facciamo insieme il nostro presepe

Laboratorio a cura di A.Ge e Presepe Orvieto

Ore 21 – Teatro Mancinelli

We all love Ennio Morricone – Orchestra Vivas Lab

Domenica 1 dicembre

Dalle 10 alle 14 – Rocca Ripesena

Dolce Natale – Laboratorio di decorazione di biscotti natalizi e cake design con Rosa Montingelli

A cura di A.Ge Orvieto

Ore 17 – Ridotto del Teatro Mancinelli

Insieme nel segno della Musica – Un bacio a mezzanotte. Con Toni Concina

3-5 dicembre

Auditorium “G.Messina” Palazzo Coelli / Sala 400 Palazzo del Popolo

Orvieto in Philosophia – Decade Kantiana

Martedì 3 dicembre

Ore 18 – Auditorium “G.Messina” Palazzo Coelli

Il metodo Kant – Lezione magistrale del filosofo e teologo Vito Mancuso

Mercoledì 4 dicembre

Ore 17 – Museo “Emilio Greco”

Jubilate Deo: è nato il Salvatore – Conferenza di don Danilo Innocenzi a cura di Unitre Orvieto

Giovedì 5 dicembre

Dalle 9 alle 19.30 – Portici di Sant’Andrea

Un dono per un dono – Mercatino di Natale a cura della Croce Rossa di Orvieto

Venerdì 6 dicembre

Dalle 9 alle 19.30 – Portici di Sant’Andrea

Un dono per un dono – Mercatino di Natale a cura della Croce Rossa di Orvieto

Ore 10.30 – Teatro del Carmine

Doctor Marigold’s Prescriptions – Lettura teatrale e introduzione al monologo di C. Dickens a cura di Laura Ricci e Davide Pompei con la partecipazione di Gianluca Foresi

Ore 18 – Centro storico

Nel programma degli eventi del Natale 2024 a Orvieto, l’acccensione del Grande Albero in Piazza Duomo, dei Palazzi Magici e dell’Albero di Luci nel Pozzo di San Patrizio

Sabato 7 dicembre

Dalle 9 alle 19.30 – Portici di Sant’Andrea

Un dono per un dono – Mercatino di Natale a cura della Croce Rossa di Orvieto

Dalle 10 alle 20 – Via della Costituente

Mercatino dell’artigianato

Ore 10.30 – Museo Archeologico Nazionale

Gli etruschi di Velzna e del suo territorio – Visita guidata

Ore 15 – Necropoli del Crocifisso del Tufo

Aspettando le feste di Natale – Visita accompagnata alla Necropoli

Ore 16 – Piazzale dell’Orologio Orvieto scalo

Un Natale di Luce – A cura della Parrocchia di Orvieto scalo e dell’associazione Anteas

Ore 17 – Ridotto del Teatro Mancinelli

Insieme nel segno della Musica – Suonare il palcoscenico I Con Stefano Vizioli, Olga Jerosum, Francesca Bruni e Riccardo Cambri

Ore 17 – Museo “Emilio Greco”

30 anni del Corteo delle Dame di Orvieto

Domenica 8 dicembre

Dalle 9 alle 19.30 – Portici di Sant’Andrea

Un dono per un dono – Mercatino di Natale a cura della Croce Rossa di Orvieto

Dalle 10 alle 20 – Via della Costituente

Mercatino dell’artigianato

Ore 18 – Teatro Mancinelli

Arcobaleno di suoni – Concerto di Santa Cecilia della Filarmonica “Luigi Mancinelli”

9-15 dicembre

Patchwork, che passione

Esposizione dei lavori del Laboratorio di patchwork dell’Unitre

Martedi 10 dicembre

Ore 10.30 – Sala consiliare Comune

Notte Santa – Canti, musiche e tradizioni del Natale a cura di Unitre Orvieto I Con Riccardo Cambri e Alberto Romizi

Giovedì 12 dicembre

Ore 21 – Teatro Mancinelli

Molto rumore per nulla con Lodo Guenzi

Venerdì 13 dicembre

Ore 10.30 – Palazzo del Popolo

Gli Etruschi nel Mediterraneo. Commerci e relazioni culturali – Convegno di etruscologia a cura della Fondazione “C.Faina”

Sabato 14 dicembre

Ore 10.30 – Palazzo del Popolo

Gli Etruschi nel Mediterraneo. Commerci e relazioni culturali – Convegno di etruscologia a cura della Fondazione “C.Faina”

Ore 15.30 e 17.00 – Pozzo di San Patrizio

Una letterina galleggiante – Affida i tuoi desideri al Pozzo di San Patrizio

Laboratorio e visita guidata per bambini a cura di Coop Culture

Ore 16.30 – Piazza Monte Rosa

Natale nel Cuore dello Scalo

Ore 16.30 – Chiesa di San Lodovico

Note di Natale con il Maestro Riccardo Cambri e gli allievi della Scuola Musicale di “A. Casasole” di Orvieto

Domenica 15 dicembre

Ore 15.30 e 17.00 – Pozzo di San Patrizio

Una letterina galleggiante – Affida i tuoi desideri al Pozzo di San Patrizio

Laboratorio e visita guidata per bambini a cura di Coop Culture

Ore 16.30 – Chiesa di San Lodovico

Note di Natale con il Maestro Riccardo Cambri e gli allievi della Scuola Musicale di “A. Casasole” di Orvieto

Ore 18 – Sagrato Chiesa di Sant’Andrea

Voci di Natale a cura del Coro della Scuola comunale di musica “A.Casasole”

Giovedì 19 dicembre

Ore 17 – Sala Unità d’Italia

Piccolo Concerto di Natale con il Maestro Riccardo Cambri e gli allievi della Scuola Musicale di “A. Casasole” di Orvieto

Venerdì 20 dicembre

Ore 17.30 – Piazza della Repubblica

Nel programma del Natale 2024 a Orvieto non mancano appuntamenti per bambini con La Banda di Babbo Natale, un pomeriggio di musica per i più piccoli

Sabato 21 dicembre

Ore 10 – Chiesa di Benano

“E vidi l’aria colpita da stupore” – La natività nella storia e nell’arte /La tradizione del presepe dall’origine al nostro salotto

Inaugurazione della mostra “Presepi nel Borgo”

Dalle 15 alle 20 – Piazza degli Aceri Ciconia

Il villaggio di Babbo Natale a cura dell’associazione Ciconia W

Domenica 22 dicembre

Ore 10.30 e 12.00 – Tempio del Belvedere

Visita guidata al Tempio del Belvedere, Fortezza Albornoz e Pozzo di San Patrizio

A cura di Coop Culture

Ore 16.30 – Teatro Mancinelli

Illumina il Natale

A cura della Uisp Orvieto Medio Tevere

Ore 21 – Duomo

La musica incontra la parola – Carol service a cura del coro Vox et Jubilum

23 dicembre – 6 gennaioù

Varie sedi

Circuito dei Presepi a cura del Comitato cittadino dei quartieri di Orvieto

23 dicembre – 12 gennaio

Dalle 10 alle 20 – Pozzo della Cava

35° Presepe nel Pozzo – “L’Angelo del Mattino”

Lunedì 23 dicembre

Ore 21 – Teatro Mancinelli

Concerto degli auguri della Scuola comunale di musica “A. Casasole”

Giovedì 26 dicembre

Dalle 17 alle 19.30 – Orto di San Giovenale

Presepe vivente

Venerdì 27 dicembre

Ore 18 – Piazza Monaldeschi

Concerto candlelight a cura della Scuola comunale di musica “A.Casasole”

Sabato 28 dicembre

Ore 11 – Museo Archeologico Nazionale

Cherry Christmas – Le canzoni di Natale cantate dai Cherries on a swing set

In collaborazione con Orvieto Cinema Fest

Ore 15 – Necropoli del Crocifisso del Tufo

Aspettando l’anno nuovo – Visita accompagnata alla Necropoli

Dalle 17 alle 19.30 – Orto di San Giovenale

Presepe vivente

28 dicembre – 1 gennaio

Varie sedi

Umbria Jazz Winter #31



Domenica 29 dicembre

Ore 17 – Duomo

Nel programma del Natale 2024 a Orvieto la Celebrazione di apertura del Giubileo 2025

Venerdì 3 gennaio

Ore 18 – Piazza Simoncelli

Concerto candlelight a cura della Scuola comunale di musica “A.Casasole”

Sabato 4 gennaio

Ore 10.30 e 12.00 – Tempio del Belvedere

Visita guidata al Tempio del Belvedere, Fortezza Albornoz e Pozzo di San Patrizio

A cura di Coop Culture

Dalle 15 alle 20 – Sugano

Presepe vivente – 3° edizione

Domenica 5 gennaio

Ore 10.30 – Museo Archeologico Nazionale

Il rapporto servi-padroni a Volsinii nelle immagini della Tomba Golini I – Visita guidata

Ore 15 – Necropoli del Crocifisso del Tufo

Aspettando la Befana – Visita accompagnata alla Necropoli

Ore 18 – Chiesa di San Giovenale

Concerto di Natale del coro Vox et Jubilum

Lunedì 6 gennaio

Dalle 17 alle 19.30 – Orto di San Giovenale

Presepe vivente

Ore 18 – Piazza del Popolo

Il programma del Natale 2024 a Orvieto si chiude con La Befana dei Vigili del fuoco

Ore 21 – Teatro Mancinelli

Amanti con Massimiliano Gallo

ORVIETO CHRISTMAS TOUR

Dalle 10 alle 18

30/11-1/12 7-8 dicembre 14-15 dicembre 20/12-6/1

Scopri l’audioguida speciale per i bambini

PARCHEGGI GRATUITI

8-24 dicembre dalle 16 alle 22

© Riproduzione riservata