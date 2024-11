Eduscopio 2024, Properzio e Convitto Nazionale tra i migliori classici e scientifici dell’Umbria

Ci sono tante scuole di Assisi nella classifica dei migliori istituti dell’Umbria e il classico e lo scientifico al secondo posto dietro il Mariotti di Perugia e il Plinio di Città di Castello nella classifica di Eduscopio 2024 che segnala le migliori scuole dell’Umbria; primo posto per l’Alberghiero di Assisi tra i professionali a indirizzo servizi. Il portale – nato nel 2014 e gratuito – si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Sono circa 7.000 le scuole analizzate e i criteri utilizzati da Eduscopio 2024 per stabilire la classifica delle migliori scuole di Italia sono gli esiti universitari (la classifica tiene conto della media dei voti e dei crediti formativi universitari degli ex studenti, ‘apparati’ per far equiparare le diverse difficoltà dei corsi di laurea) e gli esiti lavorativi (che tipo di contratto, di lavoro, di inquadramento e in quale settore economico lavorano gli ex studenti).

Per quanto riguarda il liceo classico, la prima posizione è del Mariotti di Perugia, seguito come detto dal Properzio di Assisi e dallo Jacopone di Todi. A seguire Battaglia di Norcia, Tacito di Terni, Plinio il Giovane di Castello, Frezzi-Angela di Foligno, Mazzatinti di Gubbio, Gualtiero di Orvieto e il Sansi di Spoleto. Per quanto riguarda il liceo scientifico, dopo sette anni il Principe di Napoli di Assisi perde lo scettro che va al Plinio di Città di Castello; a seguire il Marconi di Foligno, Calvino di Città della Pieve, Da Vinci di Umbertide, il Galilei di Perugia e quello di Terni, l’Alessi di Perugia. A seguire gli istituti di Gualdo, Marsciano, Spoleto, Gubbio, Todi, Orvieto, Narni, Terni (il Donatelli), con Cascia fanalino di coda. Sul fronte licei scientifici di scienze applicate, è ancora il Plinio di Castello a battere il Principe di Napoli di Assisi, con la terza posizione appannaggio del Galilei di Terni.

Nell’indirizzo scienze umane, Eduscopio 2024 segnala una quarta posizione per il Properzio di Assisi, dietro al Battaglia di Norcia, il Sansi di Spoleto e Gualtierio di Orvieto e il Properzio di Assisi; e anche per l’economico sociale il Properzio di Assisi al quarto posto viene battuto dal Pieralli di Perugia, al primo posto davanti al Gandhi di Narni e al Da Vinci di Umbertide. Per quanto riguarda i linguistici, Spoleto con il Sansi batte Assisi con il Properzio. Per quanto riguarda le altre scuole di Assisi nella classifica Eduscopio 2024, nel settore “tecnologico”, il Polo Bonghi di Assisi è all’ottavo posto (le prime tre posizioni vanno al Ciuffelli-Einaudi di Todi, Giordano Bruno di Perugia e al Franchetti-Salviani di Città di Castello); tra gli istituti tecnici economici dell’Umbria, sempre il Polo Bonghi è al sesto posto (ai primi tre Franchetti-Salviani di Città di Castello, Capitini-EmanueleIII-di Cambio di Perugia e il Maitani di Orvieto) e per i tecnico tecnologico il Polo Bonghi è al quattordicesimo posto. Infine, per quanto riguarda i professionali a indirizzo servizi, Assisi conquista la prima posizione con l’Alberghiero che batte il Cavallotti di Castello e l’Is di Orvieto (56,13 – 33,9). Sesto posto invece per il Bonghi anche per quanto riguarda l’istituto professionale a indirizzo industria e artigianato.

Foto di Gary Walker-Jones | via Unsplash

