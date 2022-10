Sorpreso due volte a guidare senza patente: 28enne sanzionato dalla polizia

In una settimana il giovane è stato 'pizzicato' due volte, per lui maximulta di 15.000 euro

La scorsa notte, nel corso dei controlli ai veicoli in transito sulla Strada Statale 75 nei pressi di Assisi, gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia hanno fermato un veicolo sospetto con a bordo un cittadino albanese – classe 1994 – con numerosi precedenti di polizia.

Gli operatori hanno constatato che il 28enne era stato fermato a bordo di un altro veicolo lo scorso 1° ottobre e in quell’occasione era stato sanzionato perché trovato alla guida di un’auto priva di copertura assicurativa, senza patente (perché mai conseguita), sprovvisto della revisione e della carta di circolazione.

Dagli accertamenti effettuati, è emerso che, anche nel secondo controllo, il veicolo era privo della prevista revisione e della carta di circolazione.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli agenti hanno sanzionato il 28enne per le violazioni degli articoli 193, 80 e 180 del Codice della Strada per un totale complessivo di 15.200 euro. Al giovane è stata contestata anche la sanzione prevista dall’articolo 213 per aver, in entrambi i casi, rifiutato la custodia del veicolo.

Gli operatori hanno sanzionato anche il proprietario del secondo veicolo per l’incauto affidamento dello stesso. Le due auto, invece, sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Al termine del controllo, gli agenti hanno ripreso gli ordinari servizi di vigilanza stradale.

