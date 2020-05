Sostegno economico post Covid-19, se ne parla al Digipass Assisi

Il DigiPASS Assisi dedica gli appuntamenti del fine settimana a spiegare quali sono le procedure digitali utili per accedere alle misure di sostegno economico post Covid-19, sia quelle messe in campo dalla Città di Assisi, quali il rilascio di garanzie per l’attivazione di oltre 200 mila euro a favore di piccole e medie imprese del comune, che quelle relative alle manovre finanziarie regionali e nazionali, come l’operazione ReStart promossa dalla Regione Umbria a sostegno dei liberi professionisti e delle micro e piccole e imprese.

Il doppio appuntamento prevede un primo confronto sabato 23 maggio alle ore 18 sul canale YouTube DigiPASS Assisi (https://bit.ly/2SjWtOZ) fra la Facilitatrice Alberta Gattucci e Donatella Casciarri, Presidente del Consiglio Comunale della Città di Assisi, per riepilogare e approfondire le iniziative di sostegno economico post Covid-19 messe in campo dalla Pubblica Amministrazione a livello comunale. Domenica 24 maggio, sempre alle ore 18, sia sul canale YouTube DigiPASS Assisi che su quello DigiPASS Umbria, il focus con il Presidente Casciarri si amplia rispetto al quadro delle manovre finanziarie all’ambito regionale e nazionale con il contributo tecnico di Marco Tili, Direttore generale Gepafin, e la lectio pratica per l’accesso on line alla richiesta dei finanziamenti con Deborah Proietti, funzionaria Gepafin.

Il DigiPASS Assisi, in attesa di riaprire fisicamente secondo le nuove norme di distanziamento sociale e a garanzia della salute pubblica, continua a svolgere l’importante ruolo di sostegno alla cittadinanza dei comuni della Zona Sociale 3 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica), anche sul fronte dello sviluppo economico. Gli eventi digitali e tutte le informazioni di approfondimento e contatto sul DigiPASS Assisi si possono seguire tramite il sito internet della Città di Assisi, la pagina facebook, il canale YouTube DigiPASS Assisi e l’account Instagram.