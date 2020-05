Lascia 20 euro per un caffè e rifiuta il resto: anche ad Assisi il virus della generosità

Dal caffè sospeso, al caffè super-pagato, non per i rincari di cui si legge un po’ in tutta Italia, ma per la generosità di un cliente.

Anche in Umbria sono tanti gli episodi di generosità, e uno riguarda Assisi, dove il gestore di un bar si è visto lasciare venti euro per un caffè. E non è un rincaro da record né un servizio all’esterno sanificazione inclusa, ma di un gesto di inaspettata generosità compiuto da un cliente. Protagonista, o meglio, beneficiario del gesto, Max del Gotha Café a Santa Maria degli Angeli.

Uno dei clienti, dopo aver ordinato il primo caffè dalla “riapertura”, al momento di pagare un euro ne ha lasciati 20 senza prendere il resto, dicendo semplicemente “Forza ragazzo”. “Il virus della solidarietà è più forte del Covid-19 e sembra che il fenomeno si stia diffondendo rapidamente in tutta Italia”, commenta il titolare del locale angelano.

E infatti a Marsala, in provincia di Trapani, un cliente ha allungato una banconota da 50 euro sul bancone dopo aver consumato la colazione, stessa cifra per un bar e bistrot di Vicenza, che oltre ha 50 euro per un caffè si sarebbe anche visto lasciare 13 euro di mancia a fronte di uno scontrino da 37 euro per un pasto da asporto.