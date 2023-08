Sottopasso di via Patrono d’Italia, la segnalazione di un cittadino: “Necessarie verifiche”

In che condizioni è il sottopasso di via Patrono d’Italia a Santa Maria degli Angeli? Se lo chiede un cittadino che, oltre che alla redazione di Assisi News, ha anche scritto alla polizia municipale segnalando una possibile “situazione di pericolo a causa di un pannello rotto ormai da un paio di mesi (mi sembra). Spero abbiate già valutato che tale situazione non sia pericolosa, perché in caso contrario sarebbe grave un’inadempienza così protratta nel tempo”.

Per il cittadino, sarebbe da controllare il “rivestimento del sottopasso di via Patrono d’Italia, “visto il ripetersi di rotture di pannelli dovuti a urti con le auto, che finora fortunatamente non hanno portato a conseguenze più serie. Lavoro nel settore della prefabbricazione, e frequentemente studio e progetto soluzioni di rivestimento di paratie palificate, analoghe a quelle del sottopasso in questione. Pertanto vi invito a valutare un vostro rapido intervento atto a mettere in sicurezza tale situazione. Mi scuso del disturbo – conclude la mail alla municipale – nel caso in cui abbiate già valutato che il pannello lesionato non risulti essere motivo di pericolo”.

I problemi riguardavano anche il vicino sottopassaggio pedonale collegato, riqualificato a inizio 2023. “Si tratta di un’opera di riqualificazione necessaria – aveva spiegato il sindaco Stefania Proietti – che dobbiamo fare per sistemare lavori eseguiti nel 2011, quando furono spesi ben 1,2 milioni di euro ma con risultati che sono sotto gli occhi di tutti e ai quali ora dobbiamo porre rimedio. L’unica nota positiva è che per farlo abbiamo intercettato uno tra i primi fondi Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza), lo stesso con il quale abbiamo riqualificato i ‘sanpietrini’”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale.

