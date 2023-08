Inaugurata l’Assisi International Contemporary Art Exhibition 2023 (foto)

Chiude domani, 27 agosto, la XIV edizione dell’Assisi International Contemporary Art Exhibition 2023, nella Sala delle Logge in piazza del Comune, curata da Marina Merli.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Assisi che vede così convergere nel proprio territorio Artisti provenienti da tutto il mondo. Nel corso della mostra sono stati presentati i progetti artistici e letterari, espressione delle diverse culture e linguaggi della contemporaneità dei poliedrici artisti invitati a partecipare ad ARTOUR-O il MUST, dedicata interamente al tema del rispetto; opere che il pubblico potrà il pubblico potrà completare scegliendo la sua preferita e inserendo la moneta da 1 € con l’uomo vitruviano, e che poi riprenderà dopo aver scattato un selfie per i social. La mostra si avvale della collaborazione di Ellequadro Documenti, Fat Canary Journal & Gallery, Open Road Creations, Kustannusliike Parkko ed è visitabile negli orari 10:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00. Info Marina Merli whatsApp e info@artestudioginestrelle ellequadro@me.com

Autori delle opere visive, letterarie e performative: Aunis Ahonen, Finlandia, Sylvia Atwood USA, Frank J. Avella USA, Lauren Barrett USA, Brad Bischoff USA, Julianna Buckley USA, Jennifer Campbell USA, James Capozzi USA, Charles Cushing USA, Elise Dean Wolf USA, Daniela Dente Italia, Jessica Dunne USA, Sophie Durbin USA, Ron Falzone USA, Shannon Faseler USA, Betsy Fear USA, Marilyn Flanegan USA, Laurie Franklin, Irlanda/Australia, Janice Gordon USA, Karen Herold USA, Yoko Ichikawa Giappone, Maria Katerina Ieridou Cipro, Sylvie Jambresic Francia, Carolyn Kilday USA, Stephen Kitsakos USA, Miranda Maher USA, Lydia Makepeace USA, Susan Mannion Irlanda, Serge Marchetta Canada, Lucilla Mariani Della Bina Italia, Matthew McConville USA, Jo Morello USA, Susan O’Malley USA, Douglas Piper USA, Meredith Piper USA, Rachel Pollack USA, Zac Porter USA, Leanne Prussing, Australia, Kas Rasenberg Regno Unito, Françoise Raymond, Francia, Pamela Reid Australia, Paul Reuther USA, Serena Rossi Italia, Roland Schwarz Austria, Laurel Smith Canada, Gwen Walstrand USA, Christopher Willard Canada, Keith Wilson RUA Irlanda, Nancy Wisti Grayson USA, Ann Wizer USA, Jutta Ylä-Mononen Finlandia, Dasha Ziborova USA. Si ringraziano per la collaborazione le Associazioni e gli Istituti Universitari: Ellequadro Documenti ITA/PY, Fat Canary Journal & Gallery, Open Road Creations, Kustannusliike Parkko, Virginia State University, Texas State University, The Encourage Art Foundation, GW University Writing Program Columbian College of Arts and Sciences, Corcoran School of the Arts & Design, Montgomery College, The Association of Finnish Non-fiction Writers, WSOY Literary Foundation and The Foundation for the Promotion of Journalistic Culture.

