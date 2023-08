Francesca Di Maolo riceverà il premio San Valentino – Un gesto d’amore

Presentata a Terni il 25 agosto 2023 la 32esima edizione del premio San Valentino-Un gesto d’amore, conferito quest’anno alla presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Francesca Di Maolo. La premiazione è in programma il prossimo 29 agosto. “L’evento – come spiegano gli organizzatori – s’inserisce nel progetto di gemellaggio della basilica di San Valentino di Terni con il borgo sardo di Sadali, dove c’è l’unica chiesa della Sardegna dedicata a San Valentino”.

Il premio, promosso da Umbria Energy e Acea Ambiente, sarà consegnato a Francesca Di Maolo lunedì 29, a Carsulae. Contestualmente andrà in scena la rappresentazione teatrale ‘Il canto delle pietre’ di Folco Napolini. “Uno spettacolo multidisciplinare che vuole gettare un ponte ideale tra i meravigliosi e ancestrali paesaggi della Sardegna e quelli dell’Umbria meridionale. Un collegamento di odori, voci, suggestioni e riferimenti artistici tra le due terre”. Un’evento introdotto dalla voce narrante di un “pastore-poeta-viaggiatore mentale, che collega con le sue parole vari momenti di performance letteraria, musicale, di danza con protagonisti di alto livello. Uno spettacolo ritagliato su testi profondi, tradizioni, luoghi, acqua, vento, pietre, luna, popoli”.

Avvocato, 53 anni, Francesca Di Maolo è esperta del diritto del lavoro. Da sempre vicina al mondo cattolico è presidente dell’istituto Serafico per sordomuti e ciechi con sede ad Assisi. Si tratta di un ente ecclesiastico senza scopo di lucro che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Dal 1871 l’istituto Serafico «si adegua continuamente ai cambiamenti socio-culturali e alle diverse forme di disabilità, e costruisce una rete di servizi per le esigenze dei ragazzi e per il nucleo familiare».

© Riproduzione riservata