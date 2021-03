Il sottotenente Bruno Leo confermato alla guida del Norm di Assisi

Dopo essere stato nominato sottotenente, Bruno Leo, è stato riconfermato al comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Assisi. Nato a Latina nel 1969, sposato con una figlia, Bruno Leo ha una laurea magistrale in Giurisprudenza, una Laurea triennale in scienze dell’amministrazione – facoltà di scienze politiche, oltre ad un master di 1° livello in “Criminologia e Studi Giuridici Forensi”.

Arruolatosi nel 1988, da sottufficiale, ha tra l’altro comandato – dal 1995 al 2002 – la stazione carabinieri di Gualdo Cattaneo. Dal 2004 e fino al 2016 ha prestato servizio al nucleo investigativo del reparto operativo. C’è stata anche una breve parentesi di 6 mesi, nel 2004, in teatri di operazioni esteri e in particolare presso il reggimento KFOR in Kosovo, con l’incarico di comandante di Plotone. Più volte encomiato per meriti di servizio, è decorato con medaglia di bronzo al merito di lungo comando, è anche istruttore di tiro dopo aver conseguito l’abilitazione presso la scuola di perfezionamento al tiro dell’Arma dei carabinieri.

Nel 2020 Bruno Leo, allora luogotenente, era stato premiato per le attività condotte dalla Compagnia di Assisi e dai reparti da essa dipendenti. A ricevere l’encomio semplice individuale il Comandante della Compagnia, Ten. Col. Marco Vetrulli, appunto Leo, Comandante del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, e diversi militari di quest’ultimo reparto, quali il Maresciallo Maggiore Massimo Langeli, il Maresciallo Capo Angelo Vecchio, il Brigadiere Capo Fabrizio Ottaviani, il Brigadiere Capo Alberto Buongiorno, l’Appuntato Scelto Q.S. Marco Ortolani, l’Appuntato Scelto Q.S. Nazzareno Migliosi, l’Appuntato Scelto Marcello Cavaliere, e della Stazione Carabinieri di Valfabbrica, ossia il Comandante, Luogotenente C.S. Mario Righetti, ed i militari addetti al medesimo reparto, quali il Vicebrigadiere Danilo Peluso, e gli Appuntati Scelti Luca Fiorucci e Leonardo Anderlini.