Nonostante cinque piani strade - quattro già fatti e uno in corso - le riqualificazioni si fermano a Costa di Trex

Sp 249, buche e lamentele: “È come essere dopo la fine del mondo”, segnalano i cittadini.

I residenti che sono appunto costretti a usarla tutti i giorni per tornare a casa dichiarano di vivere, con un po’ di sana ironia, appunto “Finisterre”, perché se fino a Costa di Trex la strada è un nastro d’asfalto nero e senza buche e persino con la segnaletica orizzontale rifatta (vedi foto in basso, ndr), proseguendo fino ad Armenzano e procedendo oltre la carreggiata è una mulattiera, con buche, avvallamenti e segnaletica inesistente. Un po’ come se fosse la fine del mondo.

Inutili le segnalazioni agli enti preposti – il Comune, ma anche la Provincia, visto che la strada è la SP 249, di competenza provinciale. “Più volte abbiamo segnalato lo stato della strada, ma nonostante quattro piani strade già messi in atto – in quattro anni sono stati spesi circa 7 milioni di euro, ndr – e uno in corso da inizio anno, nessuno ha pensato alla zona di Armenzano e dintorni”, spiegano i cittadini.

Anche per questo hanno deciso di rendere nota la situazione di disagio, dalle colonne di alcuni quotidiani tra cui la redazione di Assisi News, nella speranza che finalmente le istituzioni ascoltino, anche considerato che oltre a diverse persone che vi risiedono, la zona è frequentata anche da turisti visti i numerosi b&b e case vacanze.

