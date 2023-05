Eros Famiani miglior broker d’Italia del 2022: premiazione a Rimini

Dà lavoro a 60 consulenti, offre servizi d’eccellenza ai clienti e non solo. È un’azienda umbra, fiore all’occhiello del settore franchising immobiliare nel centro Italia. Il titolare Eros Famiani, assisano doc, si è aggiudicato l’ambito riconoscimento di miglior Broker d’Italia dell’anno 2022, alla XXVI Convention di Re/max Italia di Rimini.

Un ambito premio che dal 1995 solo in pochissimi sono riusciti ad ottenere e che in Umbria non era mai stato assegnato in precedenza. Un grande riconoscimento che fa diventare l’Umbria eccellenza anche nel settore immobiliare. Per ottenere questo premio, che è un vero e proprio titolo a livello nazionale, vengono utilizzati diversi parametri; sicuramente i risultati ottenuti sono stati determinanti. La serietà nel gestire la propria azienda e i propri affiliati unita ai valori dimostrati negli anni dal Broker umbro, hanno fatto la differenza per sbaragliare la concorrenza.

Parliamo di Franchising immobiliare, numero uno al mondo con novemila agenzie e 140mila agenti e che risulta essere il primo network immobiliare ad aver concluso 2 milioni di transazioni in un anno in tutto il mondo. Eros Famiani, con un’esperienza ultra ventennale nel settore, dopo tanti anni da titolare di una singola agenzia, insieme ai colleghi Luca Sadini ed Elia Moccaldo, ha portato l’azienda umbra quale vero e proprio fiore all’occhiello del settore nel centro Italia ed è riuscita ad espandersi offrendo lavoro, come detto, a tante persone.

L’impresa è strutturata con diversi dipartimenti, dalla formazione al reclutamento, dai Mutui al Legal, Quality e Social media marketing, il tutto per offrire una opportunità di servizi d’eccellenza ai clienti, venditori e acquirenti.

Il prestigioso titolo di Broker italiano dell’anno assegnato all’assisano Eros Famiani arriva a coronamento di tanti anni di duro lavoro fatto con dedizione, professionalità, mettendo sempre tanta passione ed entusiasmo che da sempre ha profuso per far crescere la propria impresa che è stata premiata anche come prima agenzia Re/max nell’area centro tra Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e che negli ultimi tre anni ha sempre fatto parte delle Agenzie G30, cioè le migliori 30 Agenzie immobiliari italiane in una rosa di quasi 500 agenzie Re/max con circa 4900 affiliati.

(Remax Famosa è uno degli sponsor sostenitori del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata