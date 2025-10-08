Spaccio, a Viole di Assisi arrestato 23enne dopo la cessione di una dose

A casa del giovane anche un bilancino di precisione, droga e 900 euro

Nell’ambito dell’intensificazione degli specifici servizi finalizzati alla repressione dei reati legati agli stupefacenti disposti sul territorio della città serafica, gli agenti della polizia di Stato di Assisi hanno arrestato un cittadino italiano di origini marocchine, di 23 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, il giovane è stato osservato dagli investigatori, nella frazione di Viole d’Assisi, nell’atto di una cessione di sostanza stupefacente. Successivamente, in esito a perquisizione personale e locale, gli operatori hanno rinvenuto un bilancino di precisione con ancora evidenti tracce di sostanza stupefacente, circa 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e denaro contante per circa 900 euro. Su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato collocato presso il proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del per direttissima.

