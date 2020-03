Spaccio di sostanze stupefacenti, altra denuncia dei carabinieri di Cannara

Nuova denuncia dei carabinieri nel corso dei servizi mirato alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un 45enne già noto alle forze dell’ordine e residente in Fabro è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cannara, dipendenti dalla compagnia di Assisi guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/90.

I fatti sono accaduti la mattinata del 4 marzo 2020, durante un servizio mirato alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, notato in atteggiamento sospetto mentre era al volante della sua auto in Piazza Marconi, alla richiesta di fornire chiarimenti circa la sua presenza in loco non dava convincenti spiegazioni, mostrando anzi un evidente nervosismo.

Insospettiti, i militari cannaresi hanno deciso di approfondire l’accertamento perquisendo l’uomo. Occultati nei suoi vestiti, i militari hanno trovato 44 grammi di hashish ed 1 grammo di marijuana. Il conducente del veicolo veniva inoltre invitato a sottoporsi, presso la struttura ospedaliera assisana, agli esami tossicologici volti ad appurare se fosse alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

A tale invito, tuttavia, il denunciato opponeva un secco rifiuto aggravando cosi ulteriormente la sua posizione; infatti è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto anche per questo reato. Come immediata conseguenza, all’uomo, è stata ritirata la patente di guida, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.