Festa della donna in montagna, ad Assisi si festeggia sul Subasio

Alla luce del decreto del governo che ha vietato le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali (sono consentiti solo quelli che permettono di mantenere tra le persone la distanza di sicurezza di un metro), ad Assisi l’8 marzo si festeggia in maniera alternativa, con Festa della donna in montagna, sulla cima del monte Subasio.

Correlato: Il focus su AssisiSport con le 18 regole da seguire per chi pratica sport. I consigli della Federazione Medici Sportivi Italiani

L’8 marzo l’Associazione GMP Gaia renderà omaggio alle donne dedicando loro una piacevole escursione sul monte Subasio adatta a tutti. Un’occasione per stare all’aria aperta immersi in un paesaggio silenzioso, e per leggere storie e versi di donne che hanno fatto la storia. Il ritrovo della Festa della donna in montagna è alle 9 nel parcheggio della Bella Napoli a Santa Maria degli Angeli. Dopo lo spostamento con mezzi propri fino agli Stazzi, si partirà proprio dagli Stazzi per arrivare a Sasso Piano, camminando lentamente per 5 km. Il ritorno alle macchine è previsto alle ore 13. Si raccomanda scorta di acqua, scarpe da trekking, abbigliamento a strati consono a luogo e stagione.

(Foto in evidenza, https://www.facebook.com/pg/ParcoSubasio/)