Spray al peperoncino contro la nipote che lo filma col telefono: denunciato 59enne

Ha aggredito le nipoti con lo spray al peperoncino per evitare che una delle due potesse riprendere il cellulare con cui lo aveva filmato; e per questo un 59enne è stato denunciato dalla polizia di Stato di Assisi agli ordini del vicequestore Francesca Domenica Di Luca per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Lo scorso fine settimana, a seguito di chiamata al numero unico di emergenza, il personale della polizia di Stato del locale commissariato è intervenuto in un’abitazione per una lite in famiglia, a seguito della quale ha denunciato l’uomo.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatto con la richiedente, la quale ha riferito che mentre usciva di casa con la sorella, avendo notato lo zio con uno spray al peperoncino in mano, alla luce dei cattivi rapporti con lo stesso, iniziava a filmarlo al fine di tutelarsi. Tale comportamento ha portato alla reazione del 59enne che, dopo averle strappato di mano il telefono, al fine di impedire alla nipote di riprenderselo, l’ha aggredita percuotendola e spruzzandole contro lo spray urticante, colpendo anche la sorella. Dopo essere riuscite a recuperare il cellulare, le due donne sono fuggite e hanno chiamato la polizia; a quel punto i poliziotti hanno rintracciato l’uomo, che è stato trovato in possesso dello spray, poi sottoposto a sequestro, e lo hanno denunciato come detto per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Foto di Jabastin Jayaraj | via Unsplash

© Riproduzione riservata