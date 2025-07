Canonizzazione di Carlo Acutis, riaperte le prenotazioni per il treno dei pellegrini

Confermato il treno che il 7 settembre partirà dall’Umbria per portare i fedeli che parteciperanno alla canonizzazione di Carlo Acutis. A darne notizia è don Antonio Borgo, vicario per la pastorale della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e coordinatore della commissione costituita ad hoc per questo grande evento. “Dopo l’annuncio del Santo Padre Leone XIV della nuova data della canonizzazione di Carlo – spiega don Borgo – abbiamo riattivato tutta la macchina organizzativa che porterà circa 800 pellegrini in piazza San Pietro per la cerimonia in Vaticano. Sarà un momento di grazia a cui ci eravamo già preparati ma che la prematura morte di papa Francesco ha solo rinviato. Ora riprendiamo con entusiasmo il cammino sapendo che sono tanti i devoti di Carlo che, insieme a Pier Giorgio Frassati, saliranno agli onori degli altari diventando due grandi esempi per i giovani e testimoni della Chiesa. A questo proposito – ha aggiunto don Antonio – abbiamo la possibilità di accogliere altre persone che vogliono partecipare sfruttando un posto in piedi sul treno”.

Per informazioni e prenotazioni per la canonizzazione di Carlo Acutis si può mandare una mail al seguente indirizzo canonizzazionecarloacutis@diocesiassisi.com entro e non oltre il 31 luglio 2025. Gli orari di partenza, di arrivo e di ritorno e le modalità di accesso alla piazza saranno comunicati in un secondo momento. Da qui in avanti tutte le news e le informazioni saranno disponibili sul sito della diocesi www.diocesiassisi.it o all’indirizzo del Santuario: www.assisisantuariospogliazione.it alla voce canonizzazione Carlo Acutis.

© Riproduzione riservata