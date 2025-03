Mura urbiche, oggi la firma dell’accordo: il centrodestra assisano ringrazia Musumeci

Nuova vita per le mura urbiche di Assisi, grazie all’accordo di programma tra Comune, Governo e Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, finalizzato alla messa in sicurezza e al restauro delle mura urbiche della città. A poche ore dalla firma, i partiti di centrodestra del comune di Assisi Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega , Noi Moderati e la lista civica Assisi Per Tutti “ringraziano il governo italiano guidato da Giorgia Meloni e in particolare i ministeri dei beni culturali e della protezione civile per il consistente finanziamento di 9,5 milioni destinati alla messa in sicurezza e al restauro delle mura urbiche”.

“Il ringraziamento è rivolto particolarmente – si legge nella nota – al ministro Nello Musumeci, al commissario per la ricostruzione Guido Castelli e alla sopraintendenza archeologica belle arti e paesaggio che gestirà la realizzazione delle opere previste. L’intervento del governo per il consolidamento delle mura urbiche giunge a coronamento del rinascimento della città dopo la lodevole opera di ricostruzione, consolidamento e restauro che hanno interessato la città di Assisi all’indomani del terremoto del 1997. In quella occasione l’amministrazione di centro-destra guidata da Giorgio Bartolini diede prova di grande capacità progettuale ed esecutiva, mettendo a profitto le cospicue risorse stanziate dal governo nazionale non solo per restaurare le abitazioni private, gli edifici pubblici, le basiliche e i tanti monumenti riconosciuti patrimonio UNESCO lesionati dal sisma ma anche per realizzare opere che la città attendeva da decenni, come le reti tecnologiche e infrastrutturali volte a favorire la fruibilità del centro storico senza alcun impatto negativo sulla splendida sintesi di elementi naturali e storico-architettonici che caratterizza Assisi e l’ha resa famosa nel mondo”.

“Questo intervento mira a far ripartire una città che necessita di cure costanti al suo secolare patrimonio ma pure di ambiziosi progetti di rinnovamento che purtroppo negli ultimi dieci anni hanno segnato il passo. I partiti e le liste di centrodestra di Assisi – conclude la nota – auspicano che la sensibilità e disponibilità dimostrata dal nostro governo possa proseguire anche in futuro nel segno dei valori che S. Francesco ha lasciato come eredità a tutti gli italiani”.

