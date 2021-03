Statua di Padre Pio vandalizzata con vernice ad Assisi (foto)

Imbrattata la statua dedicata a Padre Pio: la scultura dedicata al Santo di Pietrelcina presenta macchie biancastre sulla testa e sul corpo, frutto probabilmente di una secchiata di vernice. “La farò ripulire: certo ci sono persone che compensano in stupidità ciò che manca loro in intelligenza” dice padre Jean-Marie Benjamin (ideatore e promotore della statua) alla Nazione Umbria in edicola oggi.

La statua si trova alle porte di Assisi, in via San Vittorino-Strada comunale Santa Croce all’incrocio con via Padre Pio. “ono dispiaciuto perché è un gesto stupido – conclude padre Benjamin – per un monumento che ho fortemente voluto e che è divenuto un punto di riferimento, di incontro per i devoti del Santo di Pietrelcina. Appena sarà possibile lo ripuliremo”.