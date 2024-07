Strade di montagna e viabilità, oggi pomeriggio incontro enti – cittadini

Oggi pomeriggio, giovedì 25 luglio 2024, a partire dalle 18, presso l’Area Festa di Sant’Anna, si svolgerà un incontro con l’amministrazione comunale dedicato in particolare ai cittadini che abitano nelle frazioni di montagna. Una scelta che scatena le ire della minoranza del Misto composto da Jacopo Pastorelli e Francesco Mignani che chiedono di non strumentalizzare la festa.

Oggetto della riunione la viabilità comunale, ma anche quella provinciale e regionale, fortemente colpite dai fenomeni alluvionali dello scorso anno, e la illustrazione dei progetti di ripristino e riqualificazione messi in campo dall’amministrazione comunale che inizieranno a essere attuati a breve. arà l’occasione anche per fare il punto sugli interventi in arrivo sulle strade provinciali e regionali della zona (grazie alla presenza della Provincia di Perugia).

Come noto nel novembre 2023, dopo l’ennesimo episodio di maltempo, i servizi operativi del Comune avevanp proceduto a ripulire da fango e sassi la strada che conduce a Santa Maria di Lignano, a liberare i fossi, le cunette e le banchine per garantire il deflusso dell’acqua di dilavamento che continua a scendere da monte dopo tre giorni di piogge intense. Interventi anche sulla strada comunale che porta a Paradiso Sant’Anna.

“Le forti precipitazioni hanno provocato di nuovo l’esondazione del fiume Tescio (la terza in soli 4 mesi) all’altezza di Pian della Pieve e nell’area del bosco di San Francesco fino al parcheggio di ponte San Vittorino, ma anche molti danni nella zona di montagna (colpita già lo scorso giugno) come smottamenti e frane tra Porziano, Santa Maria di Lignano, Paradiso, Mora e Sterpeto rendendo soprattutto impraticabili molte strade che erano state parzialmente riparate dopo il maltempo di giugno”, il bilancio del Comune. (Continua dopo il video dell’esondazione del giugno 2023 – link diretto)

“Necessario però – ancora la nota del Comune – che la Regione proceda a una soluzione strutturale per il fiume Tescio con un piano di investimenti per interventi di adattamento e mitigazione del rischio idraulico che si sta riproponendo in questa area del territorio di Assisi. Il Comune dal canto suo ha già speso 150 mila euro in somma urgenza per il parziale ripristino delle strade comunali colpite dall’alluvione a giugno, e aveva già stanziato ulteriori 100mila euro per le strade di montagna, cifre che appaiono ormai irrisorie rispetto ai tanti ulteriori danni provocati anche dalle precipitazioni intense di venerdì e sabato scorso”. Saranno presenti all’incontro il sindaco Stefania Proietti, il vice sindaco Valter Stoppini, amministratori comunali e il consigliere provinciale delegato alla viabilità Erika Borghesi. Parteciperanno anche alcuni tecnici degli Enti. La cittadinanza – fa sapere una nota dell’amministrazione comunale – è invitata a partecipare.

Ma l’incontro e le sue modalità come detto non piacciono al Misto. Il consigliere regionale di Forza Italia Stefano Pastorelli, assieme ai due Consiglieri comunali di opposizione ad Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, tempo fa autori di una nota sulle strade di montagna, esprimono il proprio dissenso riguardo all’incontro organizzato dal Sindaco Proietti e dall’intera Giunta comunale previsto per oggi, 25 luglio, alla Festa di Sant’Anna:

“Riteniamo – si legge in una nota -che questa occasione, che dovrebbe essere oggetto di svago e di convivialità pe i cittadini, non dovrebbe essere utilizzata come piattaforma per fini politici ed elettorali. La Festa di Sant’Anna è un evento ricreativo; strumentalizzarla per promuovere progetti amministrativi o per discutere temi delicati come la viabilità comunale (nei consigli comunali, messa più volte al centro dell’attenzione proprio da Mignani e Pastorelli), provinciale e comunale, appare inappropriato e fuori luogo. Ribadiamo quindi l’importanza di rispettare la natura ricreativa di questa e delle prossime feste popolari e chiediamo che siano altre le sedi in cui discutere temi politici ed amministrativi. Premesso quindi che, per rispetto di tutti i cittadini, è fondamentale separare le occasioni di festa dai momenti di discussione politica, rimaniamo a disposizione per collaborare costruttivamente alla risoluzione delle problematiche legate alla viabilità ed alla gestione del territorio”.

