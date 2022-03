I tassisti di Assisi e Avis insieme per la donazione di sangue

Anche i tassisti di Assisi ritengono di aderire alla campagna di sensibilizzazione Avis in favore della raccolta di sangue. “Nei periodi bui è importante rivolgerci alla parte migliore di noi stessi e tentare di fare qualcosa di buono; tutti possiamo partecipare. Cerchiamo, con il nostro umile contributo, di mantenere viva l’attenzione della cittadinanza su un gesto semplice, rapido, gratuito ma di notevole importanza: la donazione.” Queste le parole all’unisono di una rappresentanza di tassisti di Assisi che, già da anni donatori (vi è chi, come Mauro Sannipola, promotore dell’evento, ha superato le 80 donazioni), ha ritenuto di metterci volto e “braccio”per aiutare l’Avis Comunale di Assisi “Franco Aristei” odv in questa magnifica e nobilissima causa.

Ricevuti dalla vicepresidente Mirella Discepoli presso la sede dell’associazione, si sono poi portati presso il punto di raccolta dell’Ospedale di Assisi ove hanno ricevuto il saluto degli operatori e della dottoressa Cecilia Montefusco, Dirigente medico della Direzione Sanitaria del nosocomio assisiate. “Donazione è vita ed ogni goccia è importante”, sottolinea l’Avis di Assisi, ricordando a tal fine ai donatori ed alla cittadinanza assisiate tutta come ad oggi i locali USL adibiti ad Unità Raccolta Sangue presso l’Ospedale di Assisi siano sicuri; le prenotazioni (oramai obbligatorie) permettono agevolmente un accesso controllato (solamente con mascherina) per le donazioni dalle 7,45 alle 10,20 di mattina di ogni giovedì e venerdì nonché dell’ultimo sabato del mese.

Coloro che vorranno continuare o intraprendere nell’anno 2022 il proprio cammino da donatore, oppure vogliano solo avere informazioni, possono rivolgersi: alla sede Avis di Assisi – Piazza Chiesa nuova n.9 – 06081 Assisi; il martedì, il giovedì ed il sabato pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 e la mattina del giovedì e del sabato dalle 9,00 alle 12,00. Oppure, stessi giorni ed orari, al numero di telefono fisso: 075.812025 e al cellulare 353.4313217 (anche WhatsApp) e alla email: [email protected] . Agli stessi recapiti si può facilmente prenotare la propria donazione (via whatsapp od email è sufficiente indicare nome, cognome, data ed orario prescelti).

