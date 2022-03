Ospedale di Assisi, oggi pomeriggio il consiglio comunale aperto

Ospedale di Assisi, il 17 marzo si terrà il consiglio comunale aperto al quale sono invitati i cittadini, gli enti le associazioni del territorio. Il Comune ha anche chiesto l’intervento della Regione e dei vertici della sanità.

Come si legge appunto in una nota dell’amministrazione comunale, è stato convocato per giovedì prossimo, 17 marzo 2022, il consiglio comunale aperto sull’ospedale di Assisi. La seduta si terrà, a partire dalle ore 16, nella Sala della Conciliazione e ai lavori sono stati invitati i cittadini, gli enti e le associazioni del territorio. Oltre all’assemblea municipale di Assisi, parteciperanno anche i sindaci dei Comuni della Zona Sociale 3, ossia Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica. Sono stati invitati a intervenire anche la Presidente della Regione Donatella Tesei, l’assessore regionale alla salute Luca Coletto, il presidente dell’Assemblea Legislativa Marco Squarta e i consiglieri regionali, i vertici della sanità della Regione e dell’Asl 1.

La scaletta del consiglio comunale aperto prevede l’introduzione del presidente del consiglio comunale di Assisi Donatella Casciarri, l’illustrazione del tema da parte del sindaco Stefania Proietti e l’intervento dell’assessore alle politiche sanitarie Massimo Paggi. A seguire gli interventi di tutti coloro che sono stati invitati e ovviamente dei cittadini e delle cittadine di Assisi e dei comuni limitrofi fortemente interessati al futuro dell’ospedale di Assisi “che – si legge nella nota del Comune – non va dimenticato, serve un bacino di oltre 60 mila residenti e oltre 5 milioni di turisti”.

