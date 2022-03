Emergenza Ucraina, Assisi solidale Onlus lancia una raccolta fondi

Assisi solidale Onlus lancia una raccolta fondi per l’emergenza Ucraina. “Carissimi fratelli e sorelle – si legge in un post su Facebook – come tutti sappiamo la situazione in Ucraina è sempre più difficile, sono già centinaia di migliaia gli sfollati e i rifugiati che hanno raggiunto i paesi limitrofi. Tanti di loro sono diretti verso l’Italia e si stima che nei prossimi giorni i numeri potranno aumentare notevolmente. Sicuramente tutti abbiamo accolto il richiamo continuo del Papa alla preghiera e al digiuno, ma la preghiera incessante, perché sia vera, non può lasciarci indifferenti, deve scomodarci, sostenere la nostra carità concreta”.

“La solidarietà è già in atto con numerose iniziative a vari livelli in tutto il territorio nazionale ed europeo da singole persone e organizzazioni. Tutto questo – continua la Onlus – ci interpella e tutti noi, in questo momento, siamo chiamate ad attualizzare l’esperienza dell’abbraccio di Francesco al lebbroso con la vicinanza e la cura verso i fratelli e le sorelle più fragili. Certamente, sentiamo il desiderio di rispondere, ma a volte è difficile comprendere in che modo, o, a volte, ci sentiamo troppo piccoli di fronte alle enormi necessità di una moltitudine. Ma forse è il momento di mettersi insieme e provare a rispondere ai richiami della carità nella comunione. In questo momento particolare, abbiamo deciso di promuovere una campagna di raccolta fondi per i rifugiati della guerra, il ricavato verrà destinato al sostegno di mamme e bambine sfollati dall’Ucraina. Contiamo sulla vostra sensibilità e collaborazione. Vi chiediamo di unirci a noi. Insieme, vicini, per la pace”.

COME DONARE

Con Bonifico intestato a ASSISI SOLIDALE ONLUS ISFMA

IBAN: IT 54 J 05034 03001 00000 00056 33

Causale: Emergenza Ucraina.

Oppure Con un bollettino postale intestato a CASA GENER. SUORE FRANCES. MISSION. SOLIDALI CON I BAMBINI DEL MONDO ONLUS

C/C 14327068 Causale: Emergenza Ucraina.

