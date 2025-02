Taxi di Assisi benedetti a Santa Chiara, si rinnova la tradizione

Si rinnova per il quinto anno consecutivo la benedizione dei taxi di Assisi in piazza: l’evento il 25 febbraio 2025 pomeriggio, dopo che era stato ripreso nel 2020 alla vigilia della ripartenza della pandemia e dopo 40 anni di sospensione. Padre Giampaolo Masotti ha benedetto i mezzi parcheggiati tutti in fila nel sagrato della chiesa. Diversi i taxi di Assisi che hanno partecipato alla messa e alla benedizione, alla quale è intervenuto anche il sindaco ff Valter Stoppini.

I tassisti di Assisi, ‘capitanati’ dal presidente Paolo Bertoldi, hanno ringraziato il Comune di Assisi e tutta la comunità religiosa per aver permesso tale benedizione con la massima disponibilità, cortesia e sollecitudine. E se negli altri anni si sperava nell’arrivo dei turisti, quest’anno il pienone è una solida certezza grazie a Giubileo, canonizzazione di Carlo Acutis e ottocentenari francescani.

La benedizione dei taxi di Assisi è diventata una tradizione che unisce fede e ‘scaramanzia’ e che – come detto – era stato riportato in auge dopo la pandemia nella speranza di una ripresa dopo i mesi difficili del lockdown e senza turisti. Il tutto senza dimenticare che i tassinari assisani sono anche attenti al sociale e alla solidarietà, come dimostrano per esempio le adesioni alla raccolta di sangue che ciclicamente li vedi coinvolti. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

