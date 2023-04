Tenta di investire un carabiniere al posto di blocco: arrestato 38enne raggiunto e bloccato dopo un inseguimento tra Palazzo e Santa Maria. L’accaduto è successo nei giorni scorsi nella frazione Palazzo di Assisi.

Il guidatore, un trentottenne di origini siciliane ma da anni residente in zona, ha deciso di forzare il posto di blocco dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi. Il giovane, al fine di sottrarsi al controllo, si è dapprima fermato e poi, con una manovra fulminea, ha accelerato nel tentativo di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. A quel punto uno dei militari gli ha imposto di fermarsi ma l’uomo lo ha puntato con l’auto cercando di investirlo in pieno. Il peggio è stato evitato grazie alla prontezza del Carabiniere che si è tuffato a terra al margine della strada per evitare l’investimento ma il giovane è riuscito così a garantirsi lo spazio per fuggire. Partiti all’inseguimento dell’Alfa Romeo 147 guidata dall’uomo per le vie di Palazzo e Santa Maria degli Angeli, i Carabinieri sono poi riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo.

Una volta fermato è stato condotto in caserma a Santa Maria degli Angeli dove è stato tratto in arresto per le ipotesi di reato di tentato omicidio aggravato, nonché resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. La macchina è stata sottoposta a sequestro e, nel corso degli accertamenti, è anche emerso che l’uomo era privo della patente di guida perché gli era stata revocata circa dieci anni fa. Il Giudice per le Indagine Preliminari del Tribunale di Perugia ha poi convalidato l’arresto ed ha disposto per il 38enne la misura cautelare gli arresti domiciliari.

