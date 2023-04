Tentato furto alle porte di Assisi, succede dopo un funerale

Un tentato furto in casa a poche ore da un funerale. È successo alle porte di Assisi venerdì mattina, e ad accorgersi che i ladri stavano usando un piccone per svaligiare l’abitazione della persona scomparsa è stato uno dei parenti.

I ladri protagonisti del tentato furto sono fuggiti dopo che il loro picconeggiare insistente è stato appunto notato dai parenti della persona deceduta. Ma è l’ennesimo colpo dei ladri in abitazione, che lo scorso fine settimana hanno colpito sia a Bastia, sia a Santa Maria degli Angeli. A Bastia è successo nel quartiere bastiolo di Borgo I Maggio. A Santa Maria degli Angeli, nel pomeriggio di sabato, prima delle 19, sono stati invece presi di mira un paio di appartamenti: abitazioni messe a soqquadro e bottini da quantificare.

Intanto, in vista del ponte del 25 aprile, la Questura di Perugia ha intensificato i controlli straordinari del territorio in tutta la provincia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti, le rapine. I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, si sono concentrati nell’assisano, meta dei turisti che, soprattutto in questo periodo, si recano nella città serafica per visitare la Basilica di San Francesco e le altre bellissime attrazioni della città.

Il monitoraggio ha visto impiegate le volanti del Commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno monitorato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche e le zone residenziali per prevenire i furti in abitazione. Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti – anche appiedati – delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di molestia e disturbo ai turisti.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” venuti nell’assisano per recuperare compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato dei posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nelle città hanno identificato 139 persone e monitorato 46 veicoli. Durante i servizi di pattugliamento, i poliziotti sono intervenuti presso il parcheggio di un’attività commerciale dove era stata segnalata una persona in stato di ebbrezza che stava importunando i cittadini presenti. L’uomo, un cittadino nigeriano, classe 1983, è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 688 del Codice Penale per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

© Riproduzione riservata