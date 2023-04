Canto libero, Lyrick tutto esaurito per l’omaggio a Lucio Battisti (foto)

Un concerto / spettacolo in cartellone per la stagione Tourné

Tutto esaurito al teatro Lyrick di Assisi per Canto Libero – Omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol, spettacolo in cartellone per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti. Non un semplice concerto, ma un grande spettacolo che ha visto in scena un ensemble di musicisti affiatati in un intenso omaggio al periodo d’oro della storica accoppiata formata da Mogol e Lucio Battisti.

Con la produzione della Good Vibrations Entertainment, “Canto Libero” nasce da un’idea di Fabio “Red” Rosso, già lead vocalist di varie band, e la direzione di Giovanni Vianelli. La band propone uno spettacolo che omaggia sì Battisti e Mogol, ma che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio dei due: “Canto Libero”, infatti, rilegge gli originali mantenendo una certa aderenza ma cercando di non risultare mera copia, mettendoci la propria personalità e sensibilità musicale e facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che Battisti aveva.

La voce di Fabio “Red” Rosso, il pianoforte e la direzione musicale di Giovanni Vianelli, le chitarre di Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo, Alessandro Sala al basso e alla programmazione computer, la batteria di Jimmy Bolco, le percussioni e la batteria di Marco Vattovani, Luca Piccolo alle tastiere, le splendide voci di Joy Jenkins e Michela Grilli, e l’eccezionale ingegnere del suono Jan Baruca hanno riletto “La canzone del sole”, “Una donna per amico”, “Ancora tu”, “E penso a te”… e gli altri grandi successi di Battisti che hanno fatto e fanno tuttora sognare intere generazioni. Prevendite per Canto Libero su circuiti TicketItalia e TicketOne

La stagione Tourné 2022/2023, che è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News, si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Comune di Perugia, Comune della Città di Assisi, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Narni, Comune di Montefalco, Comune di Orvieto, Comune di Panicale, Comune di Perugia, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Trevi. Partner tecnico Fattoria Creativa.

FOTO © Mauro Berti-Gruppo Editoriale Assisi News

