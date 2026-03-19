Tentato furto in pieno giorno: paura e rabbia al Bar I Portali di Santa Maria degli Angeli (foto)

Ha provato ad introdursi nel locale, colpendo ripetutamente la porta con calci e spallate

Ancora un episodio di criminalità ai danni del Bar I Portali di Santa Maria degli Angeli, dove nella giornata di ieri mercoledì 18 marzo si è verificato l’ennesimo tentativo di furto.

Erano circa le 15 del pomeriggio quando un individuo ha cercato di introdursi nel locale, colpendo ripetutamente la porta con calci e spallate. La violenza dell’azione – ripresa dalle telecamere di video sorveglianza del bar – ha provocato danni alla struttura, ma fortunatamente il tentativo non è andato a segno e l’uomo non è riuscito ad entrare. (Continua dopo la foto)

La titolare ha immediatamente sporto denuncia alle autorità competenti. Il responsabile – da quanto riferisce la proprietaria del locale – sarebbe stato fermato poco dopo, ma – sempre secondo quanto riferito – nel giro di poche ore sarebbe già tornato in libertà, suscitando preoccupazione.

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Non si tratta di un caso isolato. Episodi simili, infatti, sarebbero stati segnalati più volte nella stessa zona, alimentando un crescente senso di insicurezza tra commercianti e residenti. “Non ne possiamo più”, è lo sfogo della titolare, esasperata da una situazione che sembra ripetersi senza soluzioni concrete. La richiesta è chiara: maggiori controlli e interventi efficaci per garantire sicurezza a chi lavora quotidianamente. L’accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di misure più incisive per prevenire reati e tutelare le attività commerciali del territorio.

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