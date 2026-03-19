Oro Verde dell’Umbria 2026: tra le eccellenze regionali si fa strada ancora Gnavolini Raccolta Sapore con la DOP “Numen”

L’edizione 2026 del premio Oro Verde dell’Umbria, tra i più autorevoli riconoscimenti dedicati all’olio extravergine di oliva regionale, ha confermato ancora una volta l’elevato livello qualitativo raggiunto dalle produzioni umbre, espressione autentica di un territorio vocato e di una filiera sempre più orientata all’eccellenza.

Pur non accedendo per direttissima al podio, nel panorama delle aziende lodate, emerge con particolare rilevanza il risultato conseguito da Gnavolini Raccolta Sapore con il suo prodotto di eccellenza Denominato Numen – D.o.p. Umbria colli assisi- Spoleto .

Questo olio incarna un modello produttivo coerente, dove la qualità organolettica si integra con una forte aderenza ai parametri territoriali e varietali. Un risultato che testimonia un approccio agronomico e tecnologico orientato alla valorizzazione delle cultivar locali e alla massima espressione del profilo sensoriale.

Grazie a questo olio, che ha gareggiato nella categoria big per lotti superiori ai 1000 lt prodotti, Gnavolini Raccolta Sapore accede di diritto alla fase finale del prestigioso concorso Ercole Olivario 2026, riferimento assoluto per l’olio extravergine italiano di alta gamma.

La presenza nella rosa dei finalisti rappresenta non solo un traguardo competitivo, ma anche una legittimazione qualitativa nel contesto della produzione olivicola nazionale, rafforzando il posizionamento dell’azienda come interprete autorevole della DOP Umbra.

In un’annata complessa sotto il profilo produttivo, i risultati emersi dall’Oro Verde 2026 confermano come la capacità di coniugare innovazione tecnologica, gestione agronomica attenta e identità territoriale resti la chiave per distinguersi nei segmenti più alti del mercato.

(Gnavolini Raccolta Sapore è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

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