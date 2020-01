Tentato omicidio dell’anziana madre a martellate, il figlio sarà processato

Sarà processato con il rito abbreviato con l’accusa di tentato omicidio (aggravata dal fatto che il gesto è stato compiuto con premeditazione e verso un familiare) il sessantunenne che lo scorso marzo ha cercato di uccidere la madre 83enne a martellate.

Il folle gesto, in realtà culmine di mesi di liti e dissidi, era accaduto a Tordandrea di Assisi. La donna era stata operata alla testa, per Nei giorni scorsi l’avvocato dell’uomo, Daniele Federici, aveva ottenuto il giudizio abbreviato nel processo per tentato omicidio, previa perizia psichiatrica. Che ora ha certificato la “consapevolezza” dell’uomo all’epoca dei fatti.

All’epoca dell’arresto, per tentato omicidio, il sessantenne (che si era auto-denunciato ai carabinieri convinto di aver ucciso la mamma) aveva ripercorso il rapporto burrascoso con la madre, spiegando: “Non ce la facevo più. Mia madre stava sempre peggio e io dovevo accudirla. Poi ho pensato anche a lei che avrebbe dovuto trascorrere una vita in quelle condizioni. Allora sono andato in garage, ho preso un martello e l’ho colpita con tre-quattro colpi. Lei gridava aiuto”.

L’uomo, come detto a processo per tentato omicidio, è difeso dall’avvocato Daniele Federici. La donna è invece assistita dall’avvocato Delfo Berretti.