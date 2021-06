Torchiagina, festa grande per la nuova Pro loco e spazi aggregativi (foto)

Torchiagina ha una nuova sede della Pro loco e un nuovo spazio multifunzionale destinato alle attività sociali della frazione, alla presenza del sindaco Stefania Proietti e del vice sindaco Valter Stoppini.

Tanti i lavori che hanno interessato la frazione di Torchiagina: dagli oltre mille metri di marciapiedi che attendevano il completamento da anni, alla sistemazione dell’area verde adiacente alla chiesa parrocchiale con la sostituzione di tutti i giochi per bambini, all’interramento della linea elettrica e della pubblica illuminazione, all’installazione dei nuovi punti luce a led ad alta efficienza nel primo tratto di via Dante Siena, all’asfaltatura di via Lazzari e via Rossi, al drenaggio delle acque nel piazzale davanti all’asilo. Per quanto riguarda i marciapiedi, l’intervento riguarda quasi un chilometro e costerà 120 mila euro; per la nuova Pro Loco le risorse stanziate ammontano a 270 mila euro. (Continua dopo il tweet)

Nuove opere pubbliche a #Torchiagina! Insieme al vicesindaco @valter_stoppini abbiamo inaugurato questa mattina Pro Loco e polo multifunzionale destinato alle attività sociali della frazione pic.twitter.com/fe0GRbEoXs — Stefania Proietti ن (@stef_proietti) June 5, 2021

“Grazie ai torchiaginesi che 5 anni fa mi hanno dato fiducia. Grazie anche a coloro che non mi hanno dato fiducia. E grazie anche a chi mi ha preceduto. Ho cercato di impegnarmi per quello che credo essere utili per questa frazione e per il territorio. Grazie al nostro sindaco che ha voluto insieme a noi questo progetto. Grazie alla Pro Loco e ai suoi fondatori che oggi purtroppo non ci sono più e a tutti coloro che hanno lavorato a questo bellissimo progetto”, le parole del vicesindaco, Valter Stoppini.

“Vi porto il saluto degli assessori che non sono qui. Con la pandemia – ha ricordato il sindaco Stefania Proietti – abbiamo rischiato di ritardare i lavori, ma abbiamo proseguito e non era semplice. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato. Sono opere importanti, alcune piccole ma fondamentali. In questa struttura ci sarà la vita. È importante essere qui insieme a voi. Siete una bella ed importante comunità. Il Comune ha realizzato un’opera a Torchiagina e oggi la consegna a chi se ne prenderà cura. È la cura è importante. Ci affidiamo a voi. Grazie a tutti i Torchiaginesi!”.

Foto Mauro Berti e redazione AssisiNews

© Riproduzione riservata