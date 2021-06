Con il Cuore 2021, lunedì la presentazione dell’evento solidale con Ranieri e Zero

L'evento, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta su Rai1 e in simulcast su Radio Rai1.

Lunedì 7 giugno alle 17 si terrà presso la Basilica di San Francesco di Assisi, la presentazione dell’evento solidale “Con il Cuore, nel nome di Francesco”. All’incontro interverranno, tra gli altri: il Direttore di Rai1, Stefano Coletta, il conduttore del programma, Carlo Conti, Massimo Ranieri, Renato Zero, e il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni. La conferenza, moderata dal direttore della Sala Stampa, padre Enzo Fortunato, verrà aperta dal saluto della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e del presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi. Durante l’incontro verrà presentato il nuovo foulard della solidarietà creato dal maestro tintore Claudio Cutuli.

La conferenza potrà essere seguita in diretta streaming su sanfrancesco.org e sulla pagina facebook ufficiale di “San Francesco”. La serata benefica “Con il Cuore nel nome di Francesco” si terrà martedì 8 giugno alle 21.25 nella piazza della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. L’evento, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta su Rai1 e in simulcast su Radio Rai1. Quest’anno verranno aiutati, tra gli altri, le mense francescane in Italia, le famiglie colpite economicamente dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19 e le missioni francescane nel mondo. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare al 45515.

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati “Con il Cuore, nel nome di Francesco”: fino al 30 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione televisiva del programma “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è affidata alla Rai con il patrocinio di: Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi. Media partner dell’iniziativa Radio Subasio e Tv Sorrisi e Canzoni. Un evento in collaborazione con Rai Radio1.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info.

