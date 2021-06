Robert Downey Jr è in Umbria? Il video che fa impazzire i fan

“Non dirò hello, ma dirò ciao, buonanotte dalla splendida Umbria”. E il web esplode per la possibile presenza di Robert Downey Jr in Umbria. L’attore starebbe trascorrendo un periodo di relax, ma c’è chi sogna – tra il serio e il faceto – anche di vederlo in Don Matteo 12, le cui riprese sono in corso a Spoleto. (Continua dopo il video, link diretto

"Umbria":

Perché Robert Downey Jr. si trova in questa regionepic.twitter.com/SRJtjaqfPp — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 5, 2021

Il video è preso da una riunione della Footprint Coalition, una fondazione creata dall’attore in difesa dell’ambiente. Presentata durante una conferenza organizzata da Amazon a Las Vegas, la re:MARS (machine learning, automation, robotics and space), ha l’obiettivo di ripulire il pianeta utilizzando tecnologie avanzate. L’annuncio è avvenuto durante una conferenza organizzata da Amazon a Las Vegas, la re:MARS (machine learning, automation, robotics and space).

In una serie di video inviati forse per celebrare la giornata mondiale dell’ambiente, l’attore spiega appunto “Non dirò hello, ma dirò ciao, buonanotte dalla splendida Umbria, Italia”. Per poi aggiungere: “È una storia lunga, la finestra è esplosa e sembra un film di Spielberg”. Come detto il video è (sarebbe) stato girato ieri, e non è chiaro se la star di Iron Man e Sherlock Holmes sia ancora qua. Ma, dopo Anthony Hopkins ad Assisi, un’altra super star è rimasta stregata dal cuore verde d’Italia.

© Riproduzione riservata