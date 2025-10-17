Tornano insieme e “nascondono” il braccialetto elettronico di lui: arrestato 44enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi hanno arrestato, in flagranza di reato, un 44enne di origine campane, colpito dal divieto di avvicinamento all’ex moglie con dispositivo del braccialetto elettronico.

Nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale nella città serafica, i militari hanno fermato un’autovettura con a bordo una coppia. Durante le operazioni di identificazione i militari hanno notato che l’uomo aveva alla caviglia un braccialetto elettronico. Gli ulteriori accertamenti condotti nell’immediato hanno consentito di accertare che il soggetto era gravato dalla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a non meno di 500 metri dalla ex moglie, che in quel momento si trovava in auto con lui.

Per ingannare la localizzazione del braccialetto la coppia aveva deciso di lasciare lo smartphone dato alla donna, collegato al dispositivo indossato dall’uomo, ad una distanza di più di 500 metri dall’abitazione di residenza.

Al termine delle formalità di rito, in forza dei rilevanti elementi indiziari raccolti dai militari a suo carico, il 44enne è stato dichiarato in stato di arresto per la violazione della misura cautelare, provvedimento restrittivo che è stato successivamente convalidato dal Giudice del Tribunale di Perugia.

© Riproduzione riservata