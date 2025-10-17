Meteo Assisi 17-19 ottobre 2025: sole, qualche nuvola e temperature nella media

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 17-19 ottobre 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori,

Ottobre continua a mostrare il suo lato asciutto da inizio mese con assenza totale di precipitazioni. L’arrivo del vento di grecale (nord-est) di questi giorni ha riportato le temperature su valori in linea con le medie normali di questo mese (che sono 20 gradi la massima e 10 la minima). Questa lunga fase secca che ci sta dopo, lo ricordo, due mesi di fila di precipitazioni sopra il normale avrà il culmine nel corso di questo fine settimana in arrivo, mentre vedremo nell’ultima decade un graduale ritorno della pioggia, ve lo anticipo.

Vediamo le precipitazioni nel dettaglio insieme con il meteo Assisi 17-19 ottobre 2025:

oggi venerdì: la giornata più nuvolosa della serie! un centro di bassa pressione posizionato al sud italia risalirà leggermente verso nord e una maggiore copertura nuvolosa rispetto le ultime giornate arriverà anche sulla nostra Umbria togliendo spazio al sole che si affaccerà più di rado e spesso in maniera fugace. Temperature massime in pianura tra 18 e 20 gradi (in linea con le medie). Ventilazione moderata da nord-est

domani sabato e dopodomani domenica: il sole, complice l’allontanamento del centro di bassa pressione dal sud Italia, tornerà a riaffermarsi con venti asciutti di grecale di intensità debole al massimo a tratti moderata. Clima asciutto e temperature in lieve risalita su valori comunque sempre in linea con le medie del periodo

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà un graduale peggioramento con arrivo della pioggia tra martedi e mercoledì. Temperature in diminuzione. A tutti voi un caro e sincero saluto dalla redazione!

Foto di CHUTTERSNAP | via Unsplash

