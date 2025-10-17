Torna dal 19 ottobre l’Espresso Assisi: a bordo anche degustazioni

FS Treni Turistici Italiani, l’Impresa Ferroviaria del Gruppo FS dedicata al turismo, rilancia l’Espresso Assisi, il collegamento che a partire dal 19 ottobre collegherà Roma ai borghi dell’Umbria fino ad arrivare ad Arezzo offrendo esperienze e visite guidate con degustazioni enogastronomiche a tutti i passeggeri.

Dal 19 ottobre al 16 novembre, con l’Edizione di Frantoi Aperti, i passeggeri potranno degustare i sapori dell’olio nuovo e l’atmosfera dei borghi umbri. Successivamente, il 16 e il 23 novembre, in concomitanza con il celebre festival del cioccolato di Perugia, sarà la volta della Chocolate Edition. Infine, dal 30 novembre al 4 gennaio, in concomitanza con i Mercatini di Natale saranno disponibili itinerari che uniscono Roma all’Umbria e alla Toscana, portando i viaggiatori a scoprire il villaggio natalizio di Arezzo e le uniche decorazioni del borgo di Assisi. Grazie alla tariffa TTI SPECIAL 25, i viaggiatori possono inoltre approfittare di un numero limitato di posti con il 25% di sconto, un’ottima occasione per sperimentare un modo di viaggiare che celebra le bellezze d’Italia.

L’Espresso diurno dispone di scompartimenti da 6 posti e salottini, prenotabili anche a uso esclusivo, con 4 larghe poltrone. Al centro del treno è presente una carrozza bar/ristorante dove consumare, comodamente seduti nel salone, la colazione, un aperitivo o la cena. Inoltre, su tutti gli Espressi di FS Treni Turistici Italiani è presente una carrozza bagagliaio nella quale poter caricare bagagli o l’attrezzatura sportiva.

I biglietti per viaggiare a bordo dell’”Espresso Assisi” sono in vendita su tutti i canali Trenitalia e sul sito www.fstrenituristici.it

