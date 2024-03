Tragedia ad Assisi, morto Alessandro Noccioli: portato in ospedale a Perugia, indagini in corso

Tragedia ad Assisi, dove un 49enne, secondo quanto si apprende dai quotidiani in edicola il 10 marzo mattina, è arrivato ieri mattina (sabato 9 marzo 2024) senza vita al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia intorno alle undici. L’uomo era adagiato all’interno di un’auto condotta da una donna, che una volta entrata al pronto soccorso ha allertato i sanitari, i quali però hanno solo potuto constatare la morte dell’uomo.

La vittima è l’assisano Alessandro Noccioli, residente nella zona di espansione di Assisi. Immediata è partita la segnalazione alla Procura e alle forze dell’ordine. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile della Polizia di Perugia, i cui investigatori sono ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto al 49enne. Secondo le prime informazioni, l’uomo almeno fino alla tarda serata di venerdì era vivo; è stato visto in un bar dell’assisano, secondo quanto risulta ad Assisi News, e ha salutato alcuni amici dicendo che sarebbe andato a casa di conoscenti, probabilmente la donna che poi lo ha portato in ospedale.

Secondo il Messaggero infatti Alessandro è arrivato a casa dell’amica, dove si è addormentato; la donna è andata a dormire in un’altra stanza, e poi al mattino avrebbe fatto la tragica scoperta. Saranno gli inquirenti a stabilire perché, invece di chiamare i soccorsi, la donna avrebbe deciso di portare il corpo di Alessandro su un’auto e portarlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Nelle prossime ore maggiori dettagli arriveranno dall’autopsia che sarà disposta in giornata. I primi riscontri hanno escluso la morte violenta, l’ipotesi è di un malore.

Il sindaco Stefania Proietti, l’amministrazione comunale e tutta la città di Assisi esprimono profondo cordoglio per la morte improvvisa di Alessandro Noccioli, 49 anni, nostro concittadino. “Ci stringiamo attorno a tutta la famiglia di Alessandro Noccioli, in particolare al papà Franco, alla mamma Titti e alla sorella Barbara, ai tanti amici e conoscenti – afferma il sindaco – una comunità intera toccata in queste ore da un immenso dolore. La nostra vicinanza vuole essere di conforto per la tragica perdita di una giovane vita”.

Proprio pochi giorni fa – si legge nella nota di cordoglio della Città di Assisi – Alessandro si era incontrato con il sindaco negli uffici comunali di Santa Maria degli Angeli per un colloquio proficuo e cordiale nel corso del quale avevano parlato delle sue prospettive di futuro. Tanti i messaggi di cordoglio anche da parte di amici e conoscenti diffusi in particolare sui social: in molti ricordano la sua disponibilità e sottolineano quello che era il suo amore incondizionato per i suoi inseparabili cani, sempre avuti come compagni di vita, e per gli animali in genere.

