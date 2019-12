Trambusto a Santa Maria, forze dell’ordine in via Patrono d’Italia (foto)

(S.B.) Trambusto a Santa Maria degli Angeli, nella zona di via Patrono d’Italia. Sarebbe accaduto a poca distanza da dove, circa un mese fa, si era sviluppato un principio di incendio per una termocoperta. Sul posto un’ambulanza del 118 con l’auto medica, una pattuglia della Polizia, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Assisi. L’allerta è partita nella prima serata (intorno alle 19) di sabato 21 dicembre 2019.

Secondo le prime informazioni a chiamare i soccorsi, per quello che si sarebbe poi rivelato se non un falso allarme quantomeno un allarme assai sovradimensionato, sarebbe stata una persona della zona, anziana, forse andata nel panico per aver visto un principio di incendio, o comunque del fumo, nella sua abitazione. La situazione, dopo il trambusto a Santa Maria degli Angeli, è tornata alla normalità intorno alle 19.30.

Un mese fa nella stessa zona un precedente, quando una termocoperta aveva preso fuoco. Paura in un’abitazione a Santa Maria degli Angeli quando, nel primo pomeriggio di giovedì 21 novembre 2019, si era sviluppato un principio d’incendio. Alcuni passanti erano stati allertati dal fumo che stava uscendo dalla finestra sempre di un appartamento della centralissima via Patrono d’Italia.

Subito sul posto erano giunte due squadre dei Vigili del Fuoco che erano riusciti ad entrare nell’appartamento per sedare il principio di incendio. Alla base dell’incendio, un mese fa, sembra ci fosse una termocoperta andata a fuoco.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)