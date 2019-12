Parmigiana di gobbi (cardi): ricetta di un must del Natale umbro

Uno dei piatti più gettonati delle feste in Umbria è la parmigiana di gobbi (cardi). Diffusa in tutta l’Umbria, ad Assisi e nel comprensorio circostante, è difficile non trovarla nei pranzi o nelle cene di Natale e delle festività, ottima come secondo piatto o contorno. Una prelibatezza rara e dal sapore unico, buona e da gustare accompagnata anche da un buon bicchiere di vino rosso.

Correlato: Tutte le ricette di AssisiNews

La parmigiana di gobbi, ingredienti. Ingredienti per 6 persone: gr 900 di Cardi, gr 80 di parmigiano, gr 40 di burro, 2 uova, mezzo litro abbondante di sugo di carne, farina e olio per friggere.

La parmigiana di gobbi, preparazione. Tagliate a pezzi i cardi per una lunghezza di 8 cm, togliete i filamenti se saranno evidenti e mano mano gettati i cardi in un recipiente dove avrete pronta l’acqua acidulata con il succo del limone. Versate l’acqua in una pentola e ponetela al fuoco; appena bollirà gettateci i cardi ben lavati, salate e a metà cottura estraeteli, scolateli bene, passateli nella farina, poi nelle uova sbattute e friggeteli nell’olio caldo. Estraeteli dall’olio con un mestolo forato ponendoli nello scola-fritto. Imburrate un tegame a bordi alti. Riempitelo con i cardi fritti e conditeli a strati con sugo e parmigiano grattugiato. Se credete, potete arricchire il sugo con rigaglie di pollo tagliate a dadini cotti al burro e qualche fettina di salsiccia cotta nel sugo. Ponete qualche fiocchetto di burro sulla superficie della parmigiana, passate il tegame in forno caldo per un quarto d’ora. Sfornate la parmigiana nel piatto da portata.

Buon appetito da AssisiNews!