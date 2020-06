Un trattore è andato a fuoco, attorno alle 13 in via Valecchie, alle porte di Assisi. Il mezzo agricolo è stato interessato da un principio di incendio e per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Non si conoscono al momento le cause dell’accaduto. I caschi rossi sono giunti sul posto in tempi brevi, hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sconosciute al momento le cause.