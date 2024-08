Trovato senza documenti e con un ordine di allontanamento non rispettato: denunciato

Avviate anche le pratiche per l'espulsione

I Carabinieri della Stazione di Cannara hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto un 31enne, di origini marocchine, ai sensi dell’art. 14 c.5ter del Testo Unico sull’Immigrazione.

I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, all’interno di un esercizio pubblico del posto hanno sottoposto a controllo un cittadino straniero privo di documenti di riconoscimento.

L’uomo è stato accompagnato presso la Compagnia Carabinieri di Assisi dove è stato sottoposto ai rilievi dattiloscopici grazie ai quali si è risaliti alla sua identità.

Ulteriori accertamenti effettuati hanno permesso di rilevare che a suo carico era pendente un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso nel mese di gennaio.

È quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto e sono state avviate le pratiche per l’espulsione dell’uomo.

