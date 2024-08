Ferragosto 2024 ad Assisi, cosa fare? La guida agli eventi in programma in centro e frazioni

Ferragosto ad Assisi 2024, cosa fare? Assisi News propone la sua tradizionale guida al programma degli eventi in scena per il ‘lungo’ ponte dal 13 al 18 agosto 2024: in questi giorni torna anche la navetta gratuita e cambia la viabilità. Per eventuali integrazioni e segnalazioni è possibile scrivere a info@assisinews.it; Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it

Tra le iniziative del Ferragosto 2024 ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, tanti i concerti: si parte il 13 agosto in piazza del Comune con il concerto di La Fleur Absente alle 21.30; il 14 agosto il concerto in Piazza del Comune con Rio Sacro, sempre alle 21.30, mentre a Santa Maria degli Angeli dalle 21.30 è in programma l’esibizione di due gruppi folcloristici: dalla Bulgaria il Folk Dance Klub “Dobrdja” e dalla Georgia il Folk Dance Group “Abkhazia”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, dal circolo culturale “primomaggio” e dal gruppo folkloristico “Agilla e Trasimeno” con il patrocinio del Comune di Assisi

Tornando ai concerti di Note d’Assisi il 16 agosto in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli, con Emy Steri Smooth Jazz Quartet, il 17 agosto alle 21.30 sempre a Santa Maria il concerto con il Trio Bisogno, Magrini, Gili; e il 18 agosto allo stesso orario, e sempre in piazza Garibaldi, Angels Music Festival. Da non perdere anche DeMusicAssisi, con eventi fino al 20 agosto (qui il programma integrale) nel centro storico, mentre il 17 agosto è in programma l’ultimo appuntamento di Note d’Inchiostro con ‘Lucevan le Stelle’ Le Capinere Ensemble.

Tanti gli eventi nel programma del Ferragosto 2024 ad Assisi per quanto riguarda il Cinema alla Rocca: si parte il 14 agosto con “Perfect Days”, e si continua poi il 15 agosto “Romeo è Giulietta”, il 16 agosto “Buena vista social club”, il 17 agosto con “Food for profit” e il 18 agosto “Un mondo a parte”. L’apertura della biglietteria è alle 20.30, la proiezione alle 21.15. Non mancherà il teatro: il 15 agosto è in programma una performance teatrale con l’attrice Corinna Lo Castro, in piazza del Comune alle 21.30.

Per quanto riguarda le escursioni, il 14 agosto dalle Tra-Monti dal Subasio Escursione fotografica sul Monte Subasio, mentre il 16 agosto alle 18.30 “Osservazione della Luna da Madonna della Spella”. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente tramite whatsapp o telefono al +39 3341546609. Sabato 17 agosto al Bosco di San Francesco, nell’ambito della rassegna Sere Fai d’Estate un viaggio nel mistero e nell’oscurità della notte e delle sue creature. Info e prenotazioni: +39 075813157. Il giorno di Ferragosto, a Costa di Trex, pranzo in campagna al costo di 35 euro+biglietto della lotteria per vincere un prosciutto e una bottiglia di spumante. Prenotazioni al numero 339 374 1959.

Il 18 agosto andrà invece in scena, dalle ore 9.45 con meeting point a San Rufino, uno speciale itinerario guidato che condurrà alla scoperta degli animali scolpiti sulle facciate delle chiese medievali e del loro significato, per poi continuare il cammino nel Bosco di San Francesco dove verrà svelata la vita segreta di alcune delle creature che popolano il bosco; con la Guida turistica Monica Lupparelli, medievista, e la Direttrice del Bosco di San Francesco Laura Cucchia. Prenotazione obbligatoria https://ticket.fondoambiente.it/events/bosco-di-san-francesco/natura-e-figura-2024. Da non dimenticare che il 16 agosto parte anche la Rassegna degli Antichi Sapori 2024 a Rivotorto di Assisi, che prevede per il 18 agosto il giro promozionale di vespe e auto storiche per le strade del territorio (info costi e prenotazione entro il 16 agosto ai numeri Paolo 335 78 29417 e Gianfranco 3476155798).

Sul fronte mostre, tante quelle in programma per il Ferragosto 2024 ad Assisi: fino al 15 agosto è in corso nella sala ex Pinacoteca in piazza del Comune, ‘Corpi di Luce’ – Bodies of Light; mentre dal 16 al 27 agosto, in occasione del Palio di San Rufino, nella stessa location la Compagnia Balestrieri di Assisi presenta la Mostra sugli armamenti del Medioevo; tra l’altro il 17 mattina alle 11.30 in piazza del Comune, in occasione della conferenza stampa di presentazione degli eventi, la Compagnia Balestrieri darà anche un assaggio dei suoi spettacoli. E infine, alla Rocca Maggiore è possibile visitare “Ascoltare il volo degli uccelli”, mentre al palazzo Monte Frumentario è in programma The Canticle e a Palazzo Vallemani Assisi nel ‘900. Le Arti visive. Aperta anche, lungo la strada che porta a Costa di Trex e Armenzano, la mostra permanente di geopaleontologia.

Nom mancano le celebrazioni religiose per il Ferragosto 2024 ad Assisi. Con la preghiera dei Primi Vespri di mercoledì 14 agosto 2024 si aprirà la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Sempre nella serata di mercoledì, alle 21.15 avrà luogo la Veglia di preghiera con il tradizionale rito di accensione del fuoco sulla piazza antistante la Basilica, in cui arderanno le intenzioni di preghiera affidateci durante l’anno nei vari santuari. La Veglia sarà presieduta dal Vicario Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, p. Danilo Tremolada. Giovedì 15 agosto, le sante Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 18.00. La Solenne Celebrazione Eucaristica delle 11.30 sarà presieduta da p. Danilo Tremolada. I Secondi Vespri, alle 19.00 concluderanno la Solennità in onore della Beata Vergine Maria.

In presenza del grande afflusso turistico che già è presente in città e si prevede in aumento nei prossimi giorni per il Ferragosto ad Assisi 2024, anche in questa occasione l’amministrazione comunale ha deciso di istituire le navette gratuite che collegano Santa Maria degli Angeli al centro storico. Il provvedimento è in già in vigore e durerà fino a domenica prossima, 18 agosto, dalle 10 del mattino fino alle 20, tutti i giorni. La navetta gratuita parte dai parcheggi della stazione ferroviaria e del teatro Lyrick verso il centro storico della città, con tappa al parcheggio Giovanni Paolo II. Il servizio già l’anno scorso aveva riscosso significativo apprezzamento dai turisti che comodamente possono lasciare la macchina e raggiungere l’acropoli.

Per l’accesso al centro tornano anche le disposizioni per la zona a traffico limitato che in alcuni giorni di alto e medio afflusso turistico (contraddistinti dai bollini rosso e giallo) sarà chiusa proprio nell’orario 10.00-20.00. Potranno circolare alcune categorie di veicoli (disabili, elettrici, ciclomotori e motocicli) e i titolari di permesso (come i residenti, i turisti diretti agli alberghi solo per scarico bagagli, gli utenti delle farmacie, i locatari e proprietari di immobili, i residenti della zona espansione e aree montane).

È sempre attivo, inoltre il servizio “Assisi per tutti”, anche questo gratuito, che nei giorni festivi consiste nella messa a disposizione di un mezzo riservato ai visitatori con disabilità motoria e loro accompagnatori per consentire, con partenza da piazza Giovanni Paolo II, di accedere fino alla piazza Inferiore di San Francesco e ritorno. Lo stesso tipo di servizio sarà disponibile nell’area del parcheggio di porta Nuova per salire a largo Properzio e ritorno. Per ottenere maggiori informazioni in ordine al servizio potranno essere contattati direttamente, a partire da sabato 30 marzo, i seguenti numeri: 3292609426 e 3292609422.

Foto di Edoardo Busti | via Unsplash

