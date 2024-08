Speciale meteo Ferragosto 2024 ad Assisi e in Umbria: caldo moderato e forte, da domenica pioggia e (più) fresco

Torna puntuale, e anticipata al martedì, la rubrica settimanale curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per lo speciale meteo Ferragosto 2024 ad Assisi e in Umbria, dal 14 al 18 agosto e come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per la regione.

Buongiorno cari lettori, edizione flash per il lungo ponte di Ferragosto. Il caldo resterà tra moderato e forte fino a sabato con solo la possibilità di locali e isolati temporali di calore. Da domenica 18 finalmente la svolta tanto attesa dal 7 luglio da tutti gli umbri, piogge, temporali e rinfrescata; successivamente il caldo tornerà ma non più come lo abbiamo avuto finora. È stata lunga la sofferenza sono vicino a tutti i nostri cari umbri, ma tenete duro fino a sabato poi si cambia. Auguriamo un sereno e speciale ferragosto a tutti voi e alle vostre famiglie! A presto!

Queste invece le previsioni per il meteo Ferragosto 2024 ad Assisi e in Umbria pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all’11 agosto.

Per mercoledì 14 agosto, si legge sul sito, la tendenza è “poco nuvoloso con possibili locali brevi rovesci o temporali in Appennino nel pomeriggio. Temperatura in ulteriore lieve calo, ma con massime ancora fino a 36-38 gradi”. Per Ferragosto “poco nuvoloso con temperature stazionarie o in nuovo contenuto aumento”. Secondo le previsioni “per un calo più significativo delle temperature dovremmo attendere le giornate di sabato e domenica”.

