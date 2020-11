Ubriachi bivaccano davanti a una chiesa: allontanati

Stavano bivaccando, ubriachi, sulle scale della chiesa di San Michele a Bastia Umbra: per questo sono stati allontanati per 48 ore da Piazza Mazzini e sono scattate le altre sanzioni previste per il loro comportamento in violazione della normativa vigente. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato del commissariato di Assisi, agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, i due – un cittadino di origini rumene, 41enne e in un cittadino italiano, 33enne – sono stati rintracciati nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio mentre, nella piazza centrale di Bastia Umbra, bivaccavano sulle scale del luogo sacro, appunto mentre erano ubriachi.

I due uomini, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine per i loro numerosi precedenti di polizia, sono stati identificati; entrambi avevano delle bottiglie di birra in mano ed erano sdraiati sulla scalinata della Chiesa tanto da ostruire il passaggio dei fedeli e non consentendo quindi la regolare fruibilità dei luoghi, in violazione dell’art. 5 comma 1 lettera e) e dell’art. 30 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bastia Umbra. Per loro è quindi scattato l’ordine di allontanamento da Piazza Mazzini per la durata di 48 ore e le altre sanzioni previste per il loro comportamento in violazione della normativa vigente.