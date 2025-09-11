Ubriaco molesta la commessa e minaccia e aggredisce clienti e titolare: denunciato 38enne

Ubriaco è entrato in un bar dell’hinterland assisano e ha importunato la barista, per poi strattonarla, insultarla e palpeggiarla nelle parti intime; non pago, ha anche ha minacciato e tentato di aggredire il titolare e altri avventori prima con una bottiglia di vetro e poi con uno sgabello di ferro. A venire denunciato dalla polizia di Stato di Assisi un uomo di 38 anni, con le accuse di violenza sessuale, diffamazione e minaccia aggravata; a suo carico anche un’avviso orale e a breve il divieto di accesso ai locali pubblici.

Qualche giorno fa, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, gli agenti guidati dal primo dirigente Francesca Domenica Di Luca intervenuto in un bar dell’assisano dove a tarda notte era entrato il 38enne che viveva nella zona; palesemente ubriaco, l’uomo ha iniziato ad importunare la barista, dapprima con commenti offensivi e irriverenti e poi chiedendole, con toni aggressivi, di dargli attenzioni. Nonostante i tentativi del titolare di allontanare l’uomo, quest’ultimo ha proseguito con la propria condotta molesta e aggressiva, avventandosi contro la donna che è stata strattonata, insultata e palpeggiata nelle parti intime.

Successivamente, in uno scatto di ira, ha minacciato e tentato di aggredire il titolare e altri avventori prima con una bottiglia di vetro e poi con uno sgabello di ferro. È stato grazie anche all’aiuto di alcuni clienti, che il titolare è riuscito a bloccare il 38enne, poi contenuto dagli agenti nel frattempo arrivati sul posto dopo la chiamata di un cliente.

I poliziotti, dopo averlo riportato alla calma, lo hanno identificato, constatando che il 38 era gravato da diversi precedenti di polizia per lesioni personali e rissa, tutti avvenuti all’interno di locali pubblici, oltre che per stupefacenti, a seguito dei quali gli è stata anche ritirata la patente. Cameriera e titolare del locale hanno deciso di sporgere formale querela; raccolte le dichiarazioni delle due parti offese ed esaminati i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interna del locale, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica degli eventi a seguito dei quali il 38enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di violenza sessuale, diffamazione e minaccia aggravata.

Foto di PublicDomainPictures | via Pixabay

© Riproduzione riservata