Al via l’anno scolastico 2025-2026 ad Assisi: sui banchi tornano quasi 6.000 studenti

Sono circa 5.700 gli studenti, delle scuole di ogni ordine e grado, che torneranno in classe ad Assisi per il nuovo anno scolastico 2025-2026, che inizierà il 15 settembre, con l’eccezione del Convitto nazionale “Principe di Napoli” che ha aperto le porte oggi, 11 settembre. Sono invece già iniziate, il primo settembre scorso, le attività didattiche all’asilo nido comunale d’infanzia “Maria Luisa Cimino”, a Santa Maria degli Angeli, che ospita 30 bimbi fra i 3 mesi e tre anni. Mentre è prevista per il 2 novembre prossimo l’apertura dei tre nuovi nidi del Comune di Assisi, con sede a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto.

Il sindaco Valter Stoppini e l’assessore alla scuola Scilla Cavanna, nei giorni scorsi, hanno fatto visita ai vari istituti scolastici di Assisi, incontrando i dirigenti per condividere obiettivi e progetti prima della partenza del nuovo anno scolastico 2025-2026. È stato anche fatto il punto della situazione sugli interventi effettuati nei vari plessi, al fine di garantire la massima accoglienza e sicurezza dei luoghi.

In occasione dell’avvio del nuovo anno di scuola, Sindaco e Giunta comunale hanno inviato un messaggio auguri a studenti, docenti personale scolastico, genitori e famiglie: “Ai piccoli che per la prima volta escono dall’ambiente familiare per frequentare i nidi della città, alle bambine e ai bambini che entrano quest’anno a far parte della comunità scolastica, alle ragazze e ai ragazzi che proseguono il loro percorso formativo, auguriamo un anno proficuo e sereno, pieno di umanità, gioia, sviluppo personale e culturale. Le nostre scuole sono pronte ad accogliervi e a sostenervi nel percorso di apprendimento e crescita umana. La città di Assisi vi sarà accanto, sostenendo il vostro percorso di formazione, nella consapevolezza che siete il presente e il futuro della comunità. Auguri di buon lavoro a dirigenti, insegnanti e personale scolastico, che hanno il delicato e prezioso compito di prendersi cura con umanità, passione e competenza dei nostri bimbi e ragazzi. Un pensiero affettuoso anche a genitori e famiglie, in prima linea nel sostenere con fiducia i propri figli nella nuova stagione scolastica. L’Amministra

© Riproduzione riservata